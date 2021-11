Große Nachfrage für Weiterbildungs- und Laufbahnberatung: AK bietet Online-Info-Abende für Arbeitnehmer

Linz (OTS) - Bildung, Neuorientierung und berufliches Weiterkommen sind für Arbeitnehmer/-innen angesichts anhaltender Veränderungen am Arbeitsmarkt brandheiße Themen. Viele müssen oder wollen sich beruflich umorientieren, andere wollen ihre Chancen in ihrem Arbeitsbereich verbessern, das eigene Wissen erweitern, Bildungsabschlüsse nachholen und sich weiterbilden. Wegen des großen Interesses bietet die Arbeiterkammer Oberösterreich ihren Online-Beratungsabend „Weiter mit Bildung“ auch in den kommenden Monaten an. Nächster Termin ist am Donnerstag, 18. November 2021, von 17 bis 21 Uhr. Anmeldungen sind möglich unter: ooe.arbeiterkammer.at/weitermitbildung.

„ Bei unseren Online-Beratungsabenden bieten wir Video- und Textchat-Beratung auch über die üblichen Öffnungszeiten hinaus an. Wir unterstützen unsere Mitglieder bei allen Fragen rund um Aus- und Weiterbildung, berufliche Laufbahngestaltung, Neuorientierung, Wiedereinstieg sowie bei konkreten Bildungs- und Berufswegentscheidungen. Unsere Beraterinnen und Berater informieren über mögliche finanzielle Förderungen und wie man Instrumente zur Sicherung des Lebensunterhalts während der Aus- und Weiterbildung nutzen kann ", sagt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.

Beim Online-Beratungsabend der Arbeiterkammer Oberösterreich am Donnerstag, 18. November 2021, werden Bildungs- und Laufbahn-Tipps sowie Infos zum Nachholen von Abschlüssen als Videoberatung sowie als Textchat angeboten. Wer Interesse hat, kann sich online anmelden unter: ooe.arbeiterkammer.at/weitermitbildung.

Unser Tipp: Jetzt erkundigen, welche Förderungen für eine Weiterbildung möglich sind. Lassen Sie sich beraten!

Angebote für alle, die bei „Weiter mit Bildung“ keine Zeit haben

Wer am 18. November verhindert ist, kann die AK-Bildungsberatung auch in Form von Videolivechats oder als textbasierte Onlineberatung zu den normalen Bürozeiten auch an anderen Tagen nutzen. Terminbuchung unter https://ooe.arbeiterkammer.at/videoberatung

Neu im Angebot der AK Bildungsberatung sind die Online-Kompetenzberatung (zwei Stärkenworkshops mit anschließendem Einzelcoaching) sowie die AK-Online-Potenzialanalyse für alle, die im Zuge ihrer Weiterentwicklung/Neuorientierung mehr über ihre Interessen und Fähigkeiten herausfinden wollen. Die Kompetenzberatung sowie die AK-Potenzialanalyse können Sie natürlich auch in Form von Präsenzterminen in der Arbeiterkammer nutzen. Info und Onlinebuchung unter Potenzialanalyse | Arbeiterkammer Oberösterreich und Kompetenzberatung | Arbeiterkammer Oberösterreich.

Am AK-Bildungstelefon (050/6906-1601) sind unsere Berater/-innen von Montag bis Donnerstag jeweils bis 16:00 Uhr und am Freitag bis 13:30 Uhr erreichbar. Interessierte können sich per Mail (bildungsinfo@akooe.at) oder im Internet unter ooe.arbeiterkammer.at/bildung informieren. Persönliche Beratung ist natürlich weiterhin nach Terminvereinbarung in allen AK-Stellen in ganz Oberösterreich möglich.

