Impfung und Prostitution

Impfstatus für Prostituierte in Wien

Wien (OTS) - Die Pandemie und ihre aufeinanderfolgenden Wellen haben das Leben in der Sexindustrie ernsthaft erschwert, insbesondere im Bereich der Escort Girls.



Sind Prostituierte geimpft? Sollen diese Informationen an ihre potenziellen Kunden weitergegeben werden? Die Website Darling.Wien, die unabhängige Escorts auflistet, hat diese Wahl getroffen, um ihre Kunden zu beruhigen.



Die Escorts Websites haben die Nase vorn, wenn es um die Girls geht. Um Kunden zu beruhigen und ihre Sicherheit zu gewährleisten, bietet die Escorts Website Darling.Wien in Wien zertifizierte geimpfte Escorts an.



Das Verzeichnis unabhängiger Escorts Darling.Wien gibt bekannt, dass es ein Piktogramm erstellt hat, um seine geimpften Dienstleisterinnen hervorzuheben: ein grünes Schild auf dem "geimpft" geschrieben steht.



Darling.Wien ist Gastgeber von mehr als 60 unabhängigen Escorts, der ihre Dienste in Wien und Umgebung anbietet.



Geimpfte Escorts in Wien Escorts mit Der Grüne Pass

