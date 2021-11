FPÖ - Schnedlitz: Es ist die Regierung, die mit Lügen arbeitet, nicht die FPÖ

Vizekanzler machte aus der „Pressestunde“ eine „Schwurbelstunde“ und glänzte mit plumper Polemik

Wien (OTS) - Fast eine ganze Stunde lang durfte der grüne Vizekanzler Werner Kogler heute versuchen, die Fragen zweier Journalistinnen zu beantworten. „Herausgekommen ist eine „Schwurbelstunde“ in Reinkultur, in der Kogler einmal mehr als Speerspitze der Impf-Lobby auftrat und alle anderen Meinungen, die nicht der Regierungslinie entsprechen, als Lügen und Unwahrheiten abzuqualifizieren. Aber auch wenn es dem Vizekanzler nicht passt: Es ist die Regierung, die beim Thema Impfen mit Lügen arbeitet - und nicht die FPÖ“, unterstrich FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

Er bezweifle, dass sich Kogler bislang die Mühe gemacht hat, den „Plan B“ der FPÖ durchzulesen. Vielmehr vertraue der Vizekanzler offenbar auf die vorgefertigten Textbausteine aus dem „Message Control“-Zentrum der Bundesregierung. „Wenn Kogler meint, es sei ‚gemeingefährlich, was da verzapft wird vom Parteiobmann (der FPÖ, Anm.) abwärts’, dann kann man diese Aussage ganz einfach widerlegen: Die Zahlen der AGES belegen, dass es von Tag zu Tag mehr Impfdurchbrüche gibt. Die einzig gemeingefährlichen Aussage in der Pandemie kommen allesamt von der Regierung und lauten: ‚Wer sich zweimal impft, für den ist die Pandemie vorbei.‘ - ‚Wer sich impfen lässt, schützt sich und andere.‘ - ‚Die Impfung schützt vor Ansteckung.‘ Alle diese Sätze in den letzten Monaten haben sich als falsch herausgestellt“, unterstrich der freiheitliche Generalsekretär.

Es wäre höchst an der Zeit, dass sich auch Werner Kogler endlich mit dem „Plan B“ der FPÖ beschäftige. Dieser dreistufige Plan basiert auf einer flächendeckenden Antikörper-Erhebung, einer Abkehr vom Testzwang für alle hin zur PCR-Testung bei Symptomen und - was besonders wichtig sei und bislang völlig vernachlässigt werde - eine sofortige medikamentöse Behandlung im Frühstadium der Infektion, so Michael Schnedlitz.

