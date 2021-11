„Wetten dass..?“-Erfolgs-Comeback! Bis zu 1,109 Millionen sahen Thomas Gottschalks 40-Jahr-Revival in ORF 1

41 Prozent Marktanteil bei junger Zielgruppe

Wien (OTS) - Erfolgreiches „Wetten dass..?“-Jubiläum im ORF! Bis zu 1,109 Millionen Zuseherinnen und Zuseher wollten sich gestern, am Samstag, dem 6. November 2021, das Comeback der Kultsendung in ORF 1 nicht entgehen lassen. Im Schnitt verfolgten 897.000 bei einem Marktanteil von 33 Prozent das spektakuläre „Wetten dass..?“-Revival von Showmaster-Legende Thomas Gottschalk live aus Nürnberg, der fast zehn Jahre nach seinem Sendungsabschied am 3. Dezember 2011 gemeinsam mit Michelle Hunziker, wieder originelle Wetten, prominente Wettpaten auf der Showcouch und hochkarätige Music-Acts präsentierte. Besonders erfreulich ist die Begeisterung des jungen Publikums: So erreichte die Sendung in der Gruppe der 12-29-Jährigen einen Markanteil von 41 Prozent (12-49: 39 Prozent).

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz:

„Es ist höchst erfreulich, dass die Jubiläumsausgabe von ‚Wetten dass..?“ ein solch großes Publikum in Österreich, Deutschland und der Schweiz erreichen konnte. Das ist ein wunderbares Beispiel öffentlich-rechtlicher Familienunterhaltung im besten Sinne, die auch im digitalen Medienzeitalter alle Generationen vor den Bildschirmen zu vereinen vermag. Ich gratuliere Thomas Gottschalk und dem gesamten Sendungsteam für diese Glanzleistung.“

