Vierteiliger „ORF III Themenmontag“ im Zeichen gesunder Ernährung mit Doku-Premiere „Salz – Die gesunde Prise?“

Außerdem: „Salz – je weniger, desto besser?“, „Achtung vegan – Ein Boom und seine Gefahren“, „Nachhaltig essen – Geht das?“

Wien (OTS) - Der „ORF III Themenmontag“ am 8. November 2021 taucht in das bunte Farbspektrum des Salzes ein, beleuchtet Nutzen und Gefahren des Salzkonsums, zeigt, wer am Salz-Boom verdient, und wie man trotz Salzreduktion keine Abstriche beim Geschmackserlebnis machen muss. Außerdem setzt sich der Themenabend mit veganer Ernährung sowie mit der Frage auseinander, ob und wie man sich nachhaltig ernähren kann.

Im Vorabend um 18.45 Uhr befasst sich „MERYN am Montag“ mit Prostatakrebs, der häufigsten Krebserkrankung bei Männern. Zu Gast bei ORF-III-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn ist dazu Shahrokh F. Shariat, Vorstand der Univ.-Klinik für Urologie an der Meduni Wien.

Der „ORF III Themenmontag“ wird um 20.15 Uhr mit der neuen Doku „Salz – Die gesunde Prise?“ von Claudia Bräuer eröffnet. Mit dem Himalaya-Salz fing es vor ein paar Jahren an, mittlerweile lockt ein buntes Salz-Spektrum vom roten Hawaii-Salz über die blauen Salzkörner aus dem Iran bis zum pechschwarzen Lavasalz eine kaufkräftige Kundschaft an. Allerdings sehen Expertinnen und Experten diesen Trend skeptisch: Die Farbe spielt beim Salz in Wahrheit keine Rolle, wird später absichtlich hinzugefügt oder ist auf Verunreinigungen zurückzuführen. Doch diejenigen, die an diesem Boom verdienen, stört das nicht. Speisesalz ist der am meisten konsumierte Mineralstoff der menschlichen Ernährung. Überdosiert kann er zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Vor allem industriell hergestellte Lebensmittel enthalten oft Salz in Mengen, die zu Überschreitungen der täglichen Maximaldosis führen. Anschließend geht es mit „Salz – je weniger, desto besser?“ (21.05 Uhr) weiter: Beim Salz scheiden sich die Geister – vielleicht, weil die Ernährungswissenschaft hier immer noch vor vielen Fragen steht. Die kanadische Dokumentation stellt die Ergebnisse aktueller Studien vor und begibt sich auf die Suche nach Antworten in der Debatte um den Nutzen und die Gefahren von Natriumchlorid, dem sogenannten Tafelsalz.

Der Themenabend im Zeichen gesunder Ernährung wird um 22.00 Uhr mit „Achtung vegan – Ein Boom und seine Gefahren“ fortgesetzt. Der Medizinjournalist Bernhard Hain zeigt darin, wie ein verantwortungsvoller Umgang mit veganer Ernährungsweise aussieht und welche Gefahren im unbegleiteten Veganismus lauern. Der Abend schließt um 22.50 Uhr mit „Nachhaltig essen – Geht das?“. Der Film zeigt Wege auf, wie regionaler und nachhaltiger Konsum gelingen können, abseits plakativer Ansagen, sondern heruntergebrochen auf eine Alltagspraxis.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at