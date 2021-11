Rekordsamstag für den Salzburger Impfbus

Mehr als 660 Corona-Impfungen alleine heute beim Europark, in Oberndorf und St. Georgen / Plus knapp 700 in den offenen Impfstraßen

Salzburg (OTS) - Exakt 1.355 Corona-Impfungen bis 17.15 Uhr bei den Möglichkeiten ohne Termin an diesem Samstag. Und es wurden danach noch alle immunisiert, die zu diesen Zeitpunkt noch gewartet haben. Das Interesse am Schutz gegen eine schwere Covid-Erkrankung steigt deutlich. Landeshauptmann Wilfried Haslauer: „Ich danke der Ärzteschaft, dem Roten Kreuz und der Impfkoordination des Landes, dass dies alles bewältig werden konnte. Wir sind auch dank der guten Partnerschaft und vielen helfenden Händen für die kommenden Wochen sehr gut aufgestellt“, so Haslauer.

Ansturm gut bewältigt

Es war sozusagen ein Impfsamstag mit viel guter Laune. „Beim Impfbus und auch in den offenen Impfstraßen heute beim Bahnhof Salzburg und in Eugendorf lief alles glatt. Manche mussten zwar ein wenig warten, aber die inzwischen eingespielten Teams konnten alles gut bewältigen. Geimpft wurde bis der letzte Wartende seinen Schutz bekommen hatte“, berichten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuzes. Verabreicht wurden hauptsächlich Erstdosen an Salzburgerinnen und Salzburger, vereinzelt waren auch Zweit und Drittdosen waren dabei.

Impfbilanz für den 6. November 2021

Gesamt wurden mit heute um 17.15 Uhr also 1.355 Personen geimpft. In den Impfbussen: Europark 370 (mehr als 100 Personen warteten zu diesem Zeitpunkt noch und kamen auch an die Reihe), in Oberndorf 152 und in St. Georgen 140, gesamt also 662. In den Impfstraßen: Bahnhof Salzburg 418 und Eugendorf 275, gesamt also 693. Für die kommenden Wochen ist man im gesamten Bundesland Salzburg gut aufgestellt. Die bewährte Infrastruktur ermöglicht rund 25.000 Impfungen pro Woche. Zum Vergleich: In den vergangenen Wochen ließen sich pro Woche rund 2.000 Personen impfen.





