Gasselich ad MA 35: Chaotische Zustände nehmen kein Ende

Neuer Bericht zu Chaos bei Öffnungszeiten - Ludwig muss MA 35 endlich zur Chefsache erklären

Wien (OTS) - Ein aktueller Bericht der Tageszeitung "Heute" hinsichtlich chaotischer Öffnungszeiten bei der MA 35 ist nur ein weiteres Beispiel für die unmöglichen Zustände bei der Wiener Einwanderungsbehörde. "Aufgrund der ständigen Problemberichte in der MA 35 muss Bürgermeister Ludwig diese Causa zur Chefsache erklären", so der Verfassungssprecher der neuen Volkspartei Wien Patrick Gasselich.



Überlange Verfahrensdauern, Mitarbeiter, die das Telefon nicht mehr abheben wollen, um nicht mehr Arbeit anzuziehen und jetzt auch noch ein völliges Chaos bei den Öffnungszeiten. "Diese Zustände sind einer Weltstadt wie Wien völlig unwürdig. Bürgermeister Ludwig muss endlich selber dafür sorgen, dass das Multiorganversagen in der MA 35 beendet wird. Nur so kann das jahrelange SPÖ-Missmanagement beseitigt und Platz für echte Reformen gemacht werden“, so Gasselich abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

+43 664 859 57 27

presse @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien