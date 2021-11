FPÖ – Kickl: Wo bleiben Maßnahmen der Regierung gegen Preisexplosion am Energiesektor?

Viele Menschen werden sich Heizen und Autofahren schon bald nicht mehr leisten können

Wien (OTS) - Seit Monaten steigen die Preise für Energie rasant an. Während die Bundesregierung aber ausschließlich damit beschäftigt sei, die Menschen mit ihrem Corona-Regime zu bevormunden, warte die Bevölkerung seit Monaten auf Maßnahmen gegen die Preisexplosion auf dem Energiesektor – allerdings vergeblich. „Heizen und Tanken werden immer teurer. Die Spritpreise sind aktuell um ein Viertel höher als vor einem Jahr, beim Heizöl ist es sogar um ein Drittel mehr. Das sind die großen Sorgen der Menschen in unserem Land, die von der Regierung allerdings ignoriert werden“, kritisierte FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Herbert Kickl.

Neben diesem Preisschock würden auch die Güter des täglichen Lebens ständig teurer. Kickl fordert daher die Einführung eines Covid19-Warenkorbs, bei dem es auch die Möglichkeit geben müsse, Preise für bestimmte Waren gesetzlich einzufrieren, sobald diese einen bestimmten Wert erreichen. Ebenso sollten diese Güter an das Lohnniveau der Menschen in Österreich gekoppelt werden, wie dies in der Vergangenheit bereits der Fall gewesen sei.

Der FPÖ-Obmann spricht sich darüber hinaus für einen Preis-Stopp der Energiepreise bei all jenen Energieanbietern aus, die im Besitz der öffentlichen Hand seien. Frankreich habe eine solche Maßnahme längst umgesetzt, um seine Bürger zu unterstützen. „Türkis-Grün lässt die Menschen im Regen stehen und ist einzig und alleine mit Elan bei der Sache wenn es darum geht, die in die Impfstraße zu führen“, so Herbert Kickl.

