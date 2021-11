„Dancing Stars“ – Bis zu 745.000 sahen siebente Live-Show in ORF 1

Nina Kraft & Stefan Herzog müssen den ORF-Tanzevent verlassen

Wien (OTS) - Zehn Solotänze und eine Entscheidung bei den ORF-„Dancing Stars“: Bis zu 745.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen am Freitag, dem 5. November 2021, live um 20.15 Uhr in ORF 1 die siebente „Dancing Stars“-Ausgabe, bei der Nina Kraft & Stefan Herzog den ORF-Tanzevent verlassen mussten. Die Präsentation der Tänze (20.15 Uhr) verfolgten durchschnittlich 618.000 Seher/innen (Marktanteil: 23 Prozent). „Die Entscheidung“ um 22.29 Uhr wollten sich im Schnitt 623.000 Zuschauer/innen (28 Prozent Marktanteil) nicht entgehen lassen. Besonders groß war diesmal das Interesse beim jungen Publikum: Bei den 12- bis 29-Jährigen erreichte die TV-Show ihre bisherigen Marktanteils-Bestwerte: mit 28 Prozent bei Teil eins der Sendung und 31 Prozent beim zweiten Teil. In der Gruppe der jungen Frauen (12-29) erzielten der TV-Event um 20.15 Uhr mit 34 Prozent sowie das anschließende Voting mit 32 Prozent einen Staffelrekord (Männer 12-29: 30 Prozent).

Nina Kraft & Stefan Herzog verlassen die „Dancing Stars“

Nina Kraft nach der Entscheidung: „Bei uns ist es heute vorbei, aber das, was wir gewonnen haben – oder vor allem ich -, das kann uns keiner nehmen.“ In der nächsten Live-Show am Samstag, dem 13. November, um 20.15 Uhr in ORF 1, bei der kein Paar die „Dancing Stars“ verlassen muss, sind Caroline Athanasiadis & Danilo Campisi, Kristina Inhof & Dimitar Stefanin, Bernhard Kohl & Vesela Dimova und Jasmin Ouschan & Florian Gschaider mit dabei.

„Dancing Stars“ online und im ORF TELETEXT

Im Web ist dancingstars.ORF.at wieder Anlaufstelle Nummer eins für alle Fans des ORF-Ballrooms. Die multimediale Seite liefert laufend alles Aktuelle, Spannende und Wissenswerte zum Tanzevent. Der „Ballroom-Talk“ mit den originellsten Social-Media-Postings auf Instagram, Facebook und Twitter unter #dancingstars21 wird außerdem während der Show am Freitag zum Live-Ticker und unterhaltsamen Begleitprogramm beim Auf-der-Couch-Surfen. Die ORF-TVthek bringt alle TV-Shows im Live-Stream, und ein On-Demand-Themenschwerpunkt präsentiert das gesamte „Dancing Stars“-Video-Angebot auf einen Blick. Auf ORF extra gibt es zudem noch die Lieblingsrezepte der Stars zum Nachkochen. Und auch auf der „Dancing Stars“-Facebookseite können sich Tanzbegeisterte über das Geschehen vor und hinter den Kulissen informieren. Der ORF TELETEXT berichtet in den Magazinen „Kultur und Show“ sowie „Leute“ ausführlich über den ORF-Ballroom.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at