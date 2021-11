FPÖ - Nepp: Große (Corona-)Koalition feiert trauriges Comeback

SPÖ und ÖVP packeln wie in alten Zeiten gegen die Interessen der Bürger

Wien (OTS) - In der ab Montag geltenden 2G Regel sieht der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp einen Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung. An der Speerspitze des aktuellen Corona-Regimes stünde der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig.

„Nach dem Rücktritt von Bundeskanzler Kurz, ist nun der Wiener Bürgermeister der größte Gegner der gesellschaftlichen Freiheit. Kaum ein Tag vergeht, an dem er nicht noch strengere Maßnahmen ankündigt“, so Nepp.



Die Spaltung der Gesellschaft, die Aushöhlung des Rechtsstaates und die Ausgrenzung von bestimmten Personengruppen aus dem öffentlichen Leben darf laut Nepp nicht einfach hingenommen werden. Er sei bereits in Beratungen über mögliche juristische Schritte gegen die ab Montag geltenden Corona-Maßnahmen.



Die große Koalition aus SPÖ und ÖVP feiere laut Nepp ein trauriges Comeback, wenn es darum gehe, die Bevölkerung zu schikanieren und zu belasten.

„Durch diese unsägliche Politik werden täglich mehr Menschen in die Arbeitslosigkeit gedrängt und der Wirtschaftsstandort nachhaltig geschädigt. Besonders dramatisch ist das Faktum, dass viele Bürger und hier vor allem Kinder durch die Einsperrpolitik Depressionen oder andere psychische Erkrankungen erleiden. Diese Probleme werden von ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS gleichermaßen negiert“, ärgert sich der Wiener FPÖ-Chef.



„Anstatt unseren Kindern ein normales Aufwachsen zu ermöglichen, sollen sie nun auch in die Corona-Impfung gedrängt werden. Das ist verantwortungslos und überschreitet alle Grenzen. Es wird massiven Widerstand der FPÖ-Wien gemeinsam mit den Bürgern geben“, so Nepp abschließend. (Schluss)



