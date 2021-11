Mountain & Co. I Acquisition Corp. kündigt Preisgestaltung für 200 Millionen Dollar Börsengang an

Zürich (ots/PRNewswire) - Mountain & Co. I Acquisition Corp. (das "Unternehmen") gab heute die Preisgestaltung seines Börsengangs von 20.000.000 Einheiten zu einem Preis von $10,00 pro Einheit bekannt. Die Anteile werden voraussichtlich ab dem 5. November 2021 am Nasdaq Global Market unter dem Tickersymbol "MCAAU" gehandelt werden. Jeder Anteil besteht aus einer Stammaktie der Klasse A des Unternehmens und der Hälfte eines einlösbaren Optionsscheins. Jeder ganze Optionsschein berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie der Klasse A zu einem Preis von 11,50 $ pro Aktie. Sobald die Wertpapiere, aus denen die Einheiten bestehen, separat gehandelt werden, erwartet das Unternehmen, dass seine Stammaktien der Klasse A und seine Optionsscheine am Nasdaq Global Market unter den Symbolen "MCAA" bzw. "MCAAW" notiert sein werden.

Die Gesellschaft wurde zum Zweck einer Fusion, eines Aktientauschs, einer Übernahme von Vermögenswerten, eines Aktienkaufs, einer Umstrukturierung oder eines ähnlichen Unternehmenszusammenschlusses mit einem oder mehreren Unternehmen oder Einrichtungen gegründet. Obwohl sich das Unternehmen bei der Suche nach potenziellen Möglichkeiten für einen Unternehmenszusammenschluss nicht auf eine bestimmte Branche beschränkt, beabsichtigt es, sich auf die Bereiche Internet für Verbraucher und digitale B2B-Infrastruktur zu konzentrieren.

Credit Suisse Securities (USA) LLC fungiert als Book-Running-Manager. Das Unternehmen hat den Konsortialführern eine 45-tägige Option eingeräumt, bis zu 3.000.000 zusätzliche Einheiten zum Erstausgabepreis zu erwerben, um etwaige Mehrzuteilungen zu decken.

Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines Verkaufsprospekts. Exemplare des Prospekts für das Angebot können, sobald verfügbar, bei Credit Suisse Securities (USA) LLC, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, North Carolina 27560, Attn: Prospectus Department oder per E-Mail an usa.prospectus @ credit-suisse.com angefordert werden.

Eine Registrierungserklärung für die Wertpapiere wurde am 4. November 2021 wirksam. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre. Das Angebot wird voraussichtlich am 9. November 2021 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, unter anderem in Bezug auf den geplanten Börsengang und die Pläne des Unternehmens in Bezug auf die Zielbranche für einen möglichen Unternehmenszusammenschluss. Es kann nicht zugesichert werden, dass das oben beschriebene Angebot zu den beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird, oder dass das Unternehmen letztendlich einen Unternehmenszusammenschluss durchführen wird. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich derer, die im Abschnitt Risikofaktoren der Registrierungserklärung und des vorläufigen Prospekts für das Angebot des Unternehmens aufgeführt sind, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (der "SEC") eingereicht wurden. Kopien dieser Dokumente sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Rückfragen & Kontakt:

Liz Young

youngelizann @ gmail.com