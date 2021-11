Energy Hero bietet allen KonsumentInnen, die nach der Teilnahme an der jüngsten VKI-Aktion von Kündigungen betroffen sind, Hilfe an

Hilfe bei vorzeitiger Kündigung der Energielieferverträge für Strom und/oder Gas durch Energy Hero

Wien (OTS) - Der 2020 vom Verein für Konsumenteninformationen (VKI) im Rahmen ihrer Aktion „Energiekosten-Stop“ ermittelte Bestbieter Maxenergy, kündigt aktuell mit einer Frist von acht Wochen einen Teil seiner 100.000 Kunden in Österreich. Betroffen von den Kündigungen sind laut Medienberichten vor allem die VKI-Verträge. Für Kunden eine mehr als unerfreuliche Situation.

Zum einen, weil viele Kunden im Glauben waren, besonders günstige Konditionen inklusive einer Preisgarantie über den VKI zu erhalten und sie sich nun selbst um einen neuen Lieferanten kümmern müssen. Zum anderen, weil die Energiepreise am Markt zwischenzeitlich stark gestiegen sind, sodass man derzeit keinen Tarif mit ähnlich günstigen Konditionen am Markt erhält. Tarife mit Preisgarantie sind so gut wie nicht mehr verfügbar.

Energy Hero, ein Unternehmen von Hans Peter Haselsteiner und der Blue Minds Gruppe, ist ein automatischer Energieanbieter-Wechselservice, der den „gestrandeten“ Maxenergy-Kunden der VKI-Aktion Hilfe beim Wechsel zu einem neuen Energieanbieter anbietet. Kunden werden von Energy Hero jährlich zum günstigsten Strom- und Gasanbieter gewechselt und sparen so nicht nur einmal, sondern immer wieder. Zudem wird nicht nur zu einem Anbieter gewechselt, sondern die Tariflandschaft wird je nach individuellen Kundenbedürfnissen ganzheitlich genutzt.

„Für uns ist es wichtig, die volle Bandbreite des Energiemarktes mit seinen rund 200 Anbietern und ihren rund 3000 Angeboten tagesaktuell für den Wechsel für unsere Kunden zu nutzen. So vielfältig wie Kunden sind, so vielfältig ist auch die Tariflandschaft. Diese Diversifikation, bei der man nicht nur auf einen Anbieter setzt, bewährt sich gerade in turbulenten Zeiten, wie sie Hochpreisphasen darstellen: Im Fall, dass ein Anbieter Pleite geht, können wir die betroffenen Kunden zeitnah zu einem neuen Anbieter weiter wechseln.“, sagt Eveline Steinberger-Kern, Geschäftsführerin von Energy Hero.

Mit Blick auf die Massenkündigung von Maxenergy, ruft sie auf: „Wir finden für alle unsere Kunden immer den richtigen Energielieferanten und schauen langfristig darauf, dass Kunden ihr Einsparpotenzial nutzen können. Das bieten wir jederzeit auch den betroffenen Kunden der VKI-Aktion rasch und unbürokratisch an. Energy Hero ist ihr Garant dafür, immer vom besten Tarif am Markt zu profitieren. “

Regelmäßig wird von Energy Hero die aktuelle Lage am Markt analysiert. Dies macht auf dem fluktuierenden Energiemarkt insofern Sinn, da sich Strom- und Gastarife täglich ändern können und man zudem bei jeder Berechnung des optimalen Tarifs für einen Kunden viele Komponenten miteinbeziehen muss. Je nach Wohnort des Kunden, seinem individuellen Verbrauch und auch seinen Präferenzen wie Strom aus Österreich, Ökostrom oder dem Ausnützen eines besonders günstigen Tarifs durch einen Neukunden-Bonus, können unterschiedliche Tarife Sinn machen. Das Team von Energy Hero greift dabei auf jahrzehntelange Erfahrung zurück und beschäftigt sich auch in der Blue Minds Gruppe mit dem Thema Energiewende.

Ist eine Gefahr erkennbar, dass ein Anbieter finanzielle Probleme hat, es zu Preiserhöhungen kommt oder vermehrt negatives Kundenfeedback in Bezug auf einen Anbieter anfällt, wird dieser von Energy Hero ausgeschlossen. Kundenzufriedenheit steht bei Energy Hero an erster Stelle und diese ist nur gegeben, insofern mit seriösen Partnern zusammengearbeitet wird und Erfahrungen zur aktuellen Lage des Energiemarkts mit einfließen.

Ein zusätzlich wichtiger Ansatz ist, dass Kunden nicht nur einmal, sondern immer wieder gewechselt werden. Nur durch den regelmäßigen Wechsel kann Kunden langfristig beim Sparen geholfen werden. Zudem steht das Serviceteam von Energy Hero für Fragen von Kunden, die mit Preiserhöhungen konfrontiert sind oder die aktuell durch die Preise des Energiemarkts verunsichert sind, telefonisch und per Mail jederzeit zur Verfügung.

Über Energy Hero

Energy Hero ist ein Energieanbieter-Wechselservice, der Kunden automatisch zum günstigsten Strom- und Gasanbieter wechselt. Energy Herovergleicht die Tarife seiner Kunden jährlich mit neuen Angeboten am Markt und wechselt Jahr für Jahr aufs Neue, insofern der Kunde sich durch einen Anbieterwechsel erneut etwas sparen kann. Kunden sparen so dauerhaft und können sich sicher sein, immer beim besten Tarif zu sein. Auch Wünsche wie Ökostrom, Strom aus Österreich oder einen Tarif mit Neukunden-Bonus werden beim Wechsel berücksichtigt. Betriebe können den Service ebenso in Anspruch nehmen.

Das Unternehmen wurde 2017 von Eveline Steinberger-Kern gegründet und hat seinen Sitz in Wien. Anfang 2019 beteiligte sich auch Hans Peter Haselsteiner am Unternehmen. Rund 20.000 Kunden wurden von Energy Hero bereits erfolgreich gewechselt. Energy Hero ist 100% unabhängig und bezieht keine Provisionen von Energieanbietern. Mehr unter: www.energyhero.at

