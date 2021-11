„Sport am Sonntag“ mit Gregor Schlierenzauers erstem Interview nach dem Rücktritt

Am 7. November um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Oliver Polzer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 7. November 2021 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Gregor Schlierenzauer – das erste Interview nach seinem Rücktritt Vor wenigen Wochen hat der beste Weltcup-Skispringer seine Karriere beendet. Jetzt spricht er mit „Sport am Sonntag“ – über Höhen und Tiefen eines Spitzensportlers, über Vergangenheit und Zukunft.

Ski-Erfolgstrainer Mike Pircher live im Studio

Er war der Erfolgscoach von Marcel Hirscher. Jetzt verhilft er dem Riesentorlauf-Team zum perfekten Schwung.

Fußball-Star Maximilian Wöber live zu Gast

Der Salzburger Abwehrchef über den Traum vom Champions-League-Achtelfinale, die Vormachtstellung in der Bundesliga und das Nationalteam.

Peking 2022 – Olympia zwischen Corona und Propaganda

In drei Monaten werden die Olympischen Winterspiele in China eröffnet. Strikte Corona-Maßnahmen als Möglichkeit zur lückenlosen Kontrolle oder perfekte Organisation?

Katar 2022 – noch ein Jahr bis zur Fußball-WM

Im November 2022 wird im Wüstenstaat Katar die Fußball-Weltmeisterschaft ausgetragen. Unter zweifelhaften Rahmenbedingungen. Sportlich und menschlich.

Breakdance: Tanzen im Namen der fünf Ringe

In Paris 2024 ist es soweit: Der Tanzsport wird olympisch. Ein Lokalaugenschein in einer Szene, die weit entfernt scheint vom organisierten Sport.

