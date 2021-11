SPÖ-Termine von 8. bis 14. November 2021

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 8. November 2021:

10.30 Uhr Pressekonferenz mit SPÖ-Konsument*innenschutzsprecher Christian Drobits und SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter zum Thema „Pandemie und Teuerung treiben die Menschen in die Schuldenspirale – SPÖ fordert Reformen bei Kreditvergabe und -gebühren“ (SPÖ-Parlamentsklub, Klubsitzungssaal, 2. Stock, Pavillon Ring, Heldenplatz 10, 1010 Wien – und Livestream unter https://www.facebook.com/Sozialdemokratie/live/).

12.30 Uhr Das Renner-Institut lädt zur Buchpräsentation „Kämpferinnen“ mit Herausgeberin Birgit Buchinger und Schriftstellerin Katherina Braschel. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/ycjpp5w7

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“ sprechen Professorin Nina Khrushcheva und Tessa Szyszkowitz über „Was Henry Kissinger right after all?“. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/category/event/?lang=de

DIENSTAG, 9. November 2021

19.00 Uhr Die Österreichische Gesellschaft für Kulturpolitik lädt in Kooperation mit dem SPÖ-Parlamentsklub zur Veranstaltung „Kunst, Kultur und Demokratie – Aktuelle Herausforderungen und Perspektiven“. Am Podium: Autorin Julya Rabinowich und SPÖ-Kultursprecherin Gabriele Heinisch-Hosek. Moderiert wird das Gespräch von der Präsidentin der Gesellschaft für Kulturpolitik Elisabeth Hakel (Kaffee Alt Wien, Blauer Salon, Bäckerstraße 9, 1010 Wien). Anmeldungen an elisabeth.hakel@gmail.com

MITTWOCH, 10. November 2021

10.30 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des EU-Parlaments (10. und 11. November) findet ein Online-Pressegespräch mit der SPÖ-EU-Abgeordneten und Berichterstatterin Evelyn Regner zur Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch multinationale Konzerne (public Country-by-Country reporting – pCBCR) statt. Das Pressegespräch wird über Zoom durchgeführt. Anmeldung unter bernhard.schinwald@ep.europa.eu

DONNERSTAG, 11. November 2021:

11.20 bis 13.00 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr spricht anlässlich der Global Conference on Football’s Role in Combatting Antisemitism in Wien zum Thema „Combatting antisemitism in Austria and Football’s contribution“.

19.00 Uhr Podiumsdiskussion der Themeninitiative „Vorwärts Europa“ und des BSA "Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der EU" mit SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder, Profil-Journalist Robert Treichler und Politikwissenschafterin Gerda Füricht-Fiegl, Anmeldung unter europa@spw.at (BSA Bund sozialdemokratischer AkademikerInnen, Landesgerichtsstraße 16, 1010 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“, kuratiert von Robert Misik, lädt das Kreisky-Forum zur Buchpräsentation und Diskussion über Wolfgang Streecks „Zwischen Globalismus und Demokratie - Politische Ökonomie im ausgehenden Neoliberalismus“, mit Autor Streeck und Misik. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/category/event/?lang=de

FREITAG, 12. November 2021:

8.00 Uhr Anlässlich des 103. Jahrestags der Ausrufung der Ersten Republik am 12. November 1918 werden Vertreter*innen der SPÖ und der Wiener SPÖ beim Dr.-Karl-Renner-Denkmal einen Kranz niederlegen. Mit u.a. SPÖ-Bundesparteivorsitzender Dr.in Pamela Rendi-Wagner und dem Wiener Bürgermeister, Landesparteivorsitzenden Dr. Michael Ludwig (Dr.-Karl-Renner-Denkmal, Ecke Stadiongasse/Dr.-Karl-Renner-Ring).

18.00 Uhr Der BSA Wiener Neustadt lädt zu einem geopolitischen Gespräch mit SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder und Vorsitzendem der BSA-Offiziere Gerhard Rauniak "Droht ein neuer Kalter Krieg?", Anmeldung unter bernhard.mueller@gmx.eu (Zentralkino Center, Lange Gasse 26, 2700 Wiener Neustadt)

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“, kuratiert von Robert Misik, lädt das Kreisky-Forum zur Buchpräsentation und Diskussion über Aladin El-Mafaalanis „Wozu Rassismus?“ mit dem Autor und Robert Misik. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/category/event/?lang=de

SAMSTAG, 13. November 2021:

SPÖ-Vorsitzende Dr.in Pamela Rendi-Wagner nimmt am Landesparteitag der SPÖ Salzburg teil.

