ÖVP - T E R M I N E

Wien (OTS) - (KW 45 von 08. November 2021 bis 14. November 2021)

Montag, 08. November 2021

08:30 StS Magnus Brunner hält die Eröffnungsrede beim 19. Standort- und Infrastruktursymposium „Future Business Austria 2021“ (WKO, Wiedner Hauptstraße 63)

10:00 BM Klaudia Tanner nimmt an der Präsentation „Der Strategische Kompass der Europäischen Union“ teil (1090 Wien, BMLV, Roßauer Lände 1, Festsaal)

11:00 NRP Wolfgang Sobotka hält die Ansprache bei der Eröffnung des jüdischen Friedhofs (Klosterneuburg)

15:00 StS Magnus Brunner nimmt am Pressegespräch "DHL Express sagt: „Servus Austria“ - Jungfernflug der neuen Cargo-Fluglinie DHL Air Austria" teil (VIP-Terminal des Flughafen Wien)

Bundesländertag von BM Margarete Schramböck (Tirol)

Dienstag, 09. November 2021

11:00 NRP Wolfgang Sobotka nimmt als Schirmherr an der Podiumsdiskussion zur Präsentation von 5 Publikationen "An End to Antisemitism!" teil (Stadtpalais Liechtenstein)

14:00 BM Margarete Schramböck besucht den Coding day der WKÖ (Wirtschaftskammer Österreich)

15:00 StS Magnus Brunner besucht die Eröffnung des „OÖ Logistik Symposium 2021“, veranstaltet von ,,Business Upper Austria‘‘, der Standortagentur des Landes OÖ (Flughafen Linz)

16:00 NRP Wolfgang Sobotka hält die Ansprache bei der Eröffnung der Shoah-Gedenkmauer (Ostarrichipark)

18:00 MEP Lukas Mandl spricht als stv. Vorsitzender des Europaparlaments-Verteidigungsausschusses bei der BMLV-ÖAAB-Gruppe über aktuelle verteidigungspolitische Themen (Wien)

18:00 BM Margarete Schramböck hält bei der WKW-Veranstaltung „Frauen als Anlegerinnen“ eine Keynote (WKÖ - Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien)

19.00 Politische-Akademie-Präsidentin Bettina Rausch und Co-Herausgeber Wolfgang Mazal präsentieren das neue Buch „Bürgergesellschaft heute“ mit Gastreferent Benjamin Hasselhorn (Politische Akademie, Tivoligasse 73, 1120 Wien)

EP-Vizepräsident Othmar Karas diskutiert mit niederösterreichischen EU-Gemeinderäten über die Zukunft Europas

Mittwoch, 10. November 2021

09:00 MEP Lukas Mandl hält Grußworte beim Wirtschaftsbrunch Gerasdorf

10:00 MEP Lukas Mandl spricht bei der Veranstaltung „Kosovo – The future ‚Silicon Valley‘ of Europe?“ (Wien)

13:00 BM Margarete Schramböck trifft die beiden kosovarischen Ministerinnen Rozeta Hajdari (Ministerin f. Industrie, Entrepreneurship und Handel) und Artane Rizvanolli (Wirtschaftsministerin) zu einem Arbeitsgespräch (BMDW)

18:30 StS Magnus Brunner besucht die Club 20-Diskussion: EUROPA BRAUCHT DIE SUPER-BATTERIE – MIT ELEKTROMOBILITÄT GEGEN DEN KLIMAWANDEL? (Hotel Intercontinental Wien) - Wir bitten aufgrund der aktuellen COVID-19 Bestimmungen um verbindliche Anmeldung unter office@club20.net

Donnerstag, 11. November 2021

11:30 Pressekonferenz mit StS Magnus Brunner zum Thema „Alternative Treibstoffe in der Luftfahrt“ (BMK, Erdgeschoß, Raum EGB31, Radetzkystraße 2, 1030 Wien) - Akkreditierung unter michael.ulrich@bmk.gv.at erforderlich

14:00 Politische-Akademie-Präsidentin Bettina Rausch stellt das Buch „Jahrbuch für Politik“ im Rahmen der „Buch Wien“ vor (Messe Wien, Halle D, Trabrennstraße 7, 1020 Wien)

Freitag, 12. November 2021

09:30 NRP Wolfgang Sobotka nimmt am Forum Mitteleuropa Deutschland teil (Plenarsaal)

15:00 EP-Vizepräsident Othmar Karas, VK Werner Kogler und AK-Präsidentin Renate Anderl diskutieren über die soziale Frage in Europa (AK Wien Bildungszentrum)

EP-Vizepräsident Othmar Karas unterzeichnet eine Partnerschaft zwischen dem Europäischen Parlament und dem Bio Bienen Apfel Projekt

Besuchstag von BM Margarete Schramböck (Niederösterreich)

Samstag, 13. November 2021

10:00 MEP Lukas Mandl spricht zum Thema „EU in der Krise“ beim Seniorenbund Wien-Floridsdorf

17:30-18:30 Politische-Akademie-Präsidentin Bettina Rausch diskutiert gemeinsam mit Till Kinzel und Wolfgang Mazal im Rahmen der „Buch Wien“ über das Thema „Anspruchsgesellschaft versus Bürgergesellschaft“ (Messe Wien, Radio-Wien-Bühne, Trabrennstraße 7, 1020 Wien)

