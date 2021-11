Einladung zum virtuellen Q & A für JournalistInnen

Im Nachgang an die Pressekonferenz „Impfstoff-Patente: Widerstand

gegen Österreichs Blockade“ am Montagvormittag stehen Ihnen in einem

virtuellen Q&A VertreterInnen der pharmazeutischen Industrie zur

Verfügung, um Ihnen die Sichtweise der Industrie zum Thema

COVID-19-Impfstoff-Produktion und -Verteilung darzulegen.



Ihre GesprächspartnerInnen sind:

- Mag.a Renée GALLO-DANIEL, Präsidentin des Österreichischen

Verbandes der Impfstoffhersteller (ÖVIH)

- Mag. Alexander HERZOG, Generalsekretär des Verbandes der

pharmazeutischen Industrie Österreichs PHARMIG



Anmeldung: office @ pharmig.at

Der Microsoft-Teams-Link wird Ihnen nach Ihrer Anmeldung zugesendet!



Sie sind herzlich eingeladen, bei diesem virtuellen Presse-Briefing

Ihre Fragen zum oben genannten Themenkreis bereits vorab

einzubringen. Bitte schreiben Sie hierfür ebenfalls eine Mail an

office @ pharmig.at.



Datum: 8.11.2021, 11:30 - 12:15 Uhr



Ort:

Virutell via MS-Teams



Rückfragen & Kontakt:

PHARMIG - Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs

Peter Richter, BA MA MBA

Head of Communications & PR

+43 664 8860 5264

peter.richter @ pharmig.at

www.pharmig.at