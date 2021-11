Salzburg AG holt sich Karin Strobl als Konzernsprecherin

Strobl leitet ab 15. November neue Stabsstelle Communications & Public Affairs

Salzburg/Wien (OTS) - „Wir freuen uns, dass wir mit Karin Strobl eine ausgewiesene Expertin für unser Kommunikationsteam gewinnen konnten“, so Salzburg AG Generaldirektor Leonhard Schitter. Als Green Tech Company sind Nachhaltigkeit, Innovation, Digitalisierung und Technologie die zentralen Zukunftsthemen der Salzburg AG. Um weitere Wachstumspotentiale auszuschöpfen, will das Unternehmen auch über die Landesgrenzen hinaus bekannter werden. „Für die weitere Implementierung unserer Unternehmensstrategie und um diese auch österreichweit intensiv zu vertreten, braucht es ein breit gefächertes Netzwerk im Bereich Kommunikation sowie im politischen Stakeholder-Management. Karin Strobl bringt hier viel Erfahrungen mit und übernimmt daher mit 15. November die neue Stabsstelle Communications & Public Affairs. Sie wird in Salzburg als auch in Wien für die Salzburg AG tätig sein“, erklärt Schitter die Neubesetzung.



Die gebürtige Salzburgerin war zuletzt Senior Consultant bei Heidi GLÜCK spirit & support in Wien. Strobl war knapp 20 Jahre als Journalistin unter anderem als Chefredakteurin bei den Regionalmedien Austria (Bezirksblätter, Woche, Wiener Bezirkszeitung) sowie als Redakteurin bei der Kronen Zeitung und bei Heute tätig. Nach ihrem Ausstieg aus der Medienbranche war sie Kommunikationschefin im Grünen Parlamentsklub.









Über die Salzburg AG

Die Salzburg AG versteht sich als Green Tech Company und garantiert allen Salzburgerinnen und Salzburgern eine nachhaltige und klimafreundliche Versorgung mit sauberer Energie, Telekommunikation, Internet und Kabel TV. Das Unternehmen ist auch Komplettanbieter in den Bereichen E-Mobilität und Photovoltaik. Im Geschäftsjahr 2020 verzeichnete die Salzburg AG mit mehr als 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 1,4 Milliarden Euro.





