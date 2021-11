oekostrom AG: Ist Klimaschutz ein Menschenrecht? – Marianne Schulze am „Freitag in der Arena“

100 von 200 Staaten haben Klimaschutz bereits in der Verfassung stehen. Österreich ist notorisch anders und auch in dieser Frage etwas verhaltener in der Verbindung von nationaler und internationaler Ebene. Marianne Schulze

Wien (OTS) - Marianne Schulze ist Juristin und internationale Menschenrechtsexpertin. In der neuen Folge von „Freitag in der Arena“, dem Podcast- und Videoformat der oekostrom AG, spricht Schulze mit oekostrom AG-Vorständin Hildegard Aichberger und Tom Rottenberg darüber, warum Klimaschutz ein Menschenrecht sein muss und warum diese Forderung hinsichtlich einer menschenwürdigen Zukunft unabdingbar ist. Außerdem geht es um Klimaklagen, die Klimakrise als Fluchtgrund und den reflexhaften Ablehnungstrend von zeitgemäßen Menschenrechten in Österreich.

Welche Folgen hätte die Verankerung von Klimaschutz in der Verfassung? „Beim Thema Klimawandel wäre es ein sehr wichtiges Signal zu sagen: ‚Das geben wir in die Verfassung.‘ Man könnte das Recht auf Leben aktivieren, das sich u. a. damit beschäftigt, was wir für ein menschenwürdiges Leben brauchen. Um nicht weniger geht es beim Aufhalten des Klimawandels.“

Tipp am Freitag von Marianne Schulze: „Sich weiter zu vertiefen in die Frage: ‚Was kann das Recht auf Umweltschutz?‘ Da verweise ich gerne auf die Arbeit meiner Kolleg:innen vom Geneva Environment Network.“

Mehr zur aktuellen Folge von „Freitag in der Arena“ finden Sie hier.

Die nächste Folge erscheint am Freitag, 19. November 2021. Zu Gast ist Hanna Simons, stellvertretende Geschäftsführerin des WWF Österreich und Leiterin der Naturschutzabteilung, zum Thema "Naturverträgliche Energiewende".

Verfügbar ist „Freitag in der Arena“ jeden zweiten Freitag-Vormittag direkt bei der oekostrom AG, auf deren YouTube-Channel sowie auf diversen Audio-Streamingkanälen.

