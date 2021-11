Winter Kärnten Card Saisonstart

Am 5. November startet die Winter Kärnten Card in die Saison 2021/2022 und das mit gleich 4 neuen Ausflugszielen!

Villach (OTS) -

Attraktiv wie noch nie präsentiert sich die Winter Kärnten Card in der neuen Saison! Gleich 4 neue Ausflugziele erweitern ab 5. November das abwechslungsreiche Angebot der beliebten Freizeitkarte.

Die frische Winterluft bei einer Skitour auf die Gerlitzen genießen – mit den Bergbahnen die schönsten Winterwanderwege erkunden – entspannte Stunden in der Therme verbringen - in spannenden Museen sein Wissen erweitern – mit den Kindern dem Eislaufsport in einer der 3 Eishallen frönen oder einfach bei einem Blick vom Pyramidenkogel die Seele baumeln lassen - die Kärnten Card bietet Erlebnisangebote und Wohlfühlmomente für jeden.

4 neue Ausflugsziele



In der kommenden Saison neu bei der Winter Kärnten Card sind das Tourengeher-Ticket Dreiländereck, die Ausstellung Sissi´s Roben in Schloss Albeck, die Jump World.One in Klagenfurt und das Museum Argentum – Auf den Spuren von Kelten und Römern in Mühldorf.

Kärnten Card App – dein treuer Begleiter



Für viele Kärnten Card Kunden ist die App mittlerweile zu einem treuen Begleiter bei ihren Ausflügen mit der Kärnten Card geworden. Die App ist nicht mehr über den Apple Store oder Google Playstore erhältlich, sondern lässt sich ganz einfach über die URL app.kaerntencard.at downloaden. Mit der App hat man nicht nur die Möglichkeit sich über alle Ausflugsziele genauestens zu informieren, sondern kann damit seine Kärnten Card auch gleich digital nutzen. Einfach Kartennummer und PIN eingeben und schon geht´s los. Das Verwalten mehrerer Karten ist vor allem für Familien ein großer Vorteil.

Print@Home



Viele Kunden wollen die Kärnten Card schon auf der Anreise nutzen. Genau dafür ist Print@Home die ideale Lösung. Die Kärnten Card Wochen Karten können so schon bequem zu Hause vor Urlaubsbeginn ausgedruckt werden. „So steht einem bequemen Urlaubsstart nichts mehr im Wege!“, teilt Fasching mit.

Die Kärnten Card ist ab sofort im Onlineshop sowie bei zahlreichen Verkaufsstellen in ganz Kärnten erhältlich, ab 5. November 2021 einsetzbar und bis 31. März 2022 gültig.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Thomas Heber (Marketing & Kommunikation)

Interessensgemeinschaft Kärnten Card Betriebe

Trattengasse 32, 9500 Villach

T 04242 90 525 DW 16

thomas.heber @ kaerntencard.at

www.kaerntencard.at