3SI Immogroup expandiert Richtung Westen

Familienunternehmen erwirbt erstes Zinshaus in der Stadt Salzburg

Wien/Graz/Salzburg (OTS) - Der Wiener Zinshausentwickler 3SI Immogroup expandierte zuletzt auch verstärkt in weitere Bundesländer. Nach zahlreichen Einkäufen in Graz hat das Familienunternehmen nun das erste Zinshaus in der Stadt Salzburg erworben.

„ Wir waren lange Zeit auf unseren Heimmarkt Wien fokussiert. Hier besitzen wir über hundert Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern “, resümiert Ing. Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup: „ Zwar ist Wien der größte Zinshausmarkt, aber speziell Graz und Salzburg haben großes Wachstumspotenzial! Deshalb freue ich mich über unser erstes großes Investment in der Landeshauptstadt Salzburg! “

Für rund 3,6 Millionen Euro erwarb der Zinshausentwickler ein Haus unweit des Salzburger Hauptbahnhofs und des Schlosses Mirabell. Das über 1.000 Quadratmeter große Zinshaus mit neun Wohnungen, einem Büro sowie einem Geschäftslokal ist komplett vermietet und in sehr gutem Zustand. Die Immobilie soll langfristig im Bestand des Familienunternehmens gehalten werden. Schmidt: „Wir sind bereits in Gesprächen zum Kauf weiterer Häuser und werden unser Engagement in Salzburg kontinuierlich ausbauen. Wir stehen für Angebote und weitere Ankäufe bereit!“

Über die 3SI Immogroup

Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit neuem Sitz in der Tegetthoffstraße 7 zwischen Oper und Albertina hält aktuell rund 100 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit vierzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.

