Pullman & Les Mills veranstalten weltweit größten virtuellen Fitnesskurs

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - Zwei inspirierende Marken schließen sich zusammen, um unter der Leitung von Pullmans Power Fitness Squad den GUINNESS WORLD RECORDS(TM)-Titel für die meisten Zuschauer eines Krafttraining-Livestreams auf YouTube zu brechen

Pullman Hotels & Resorts, eine führende Marke des Accor-Konzerns, lädt Fitnessfans aus der ganzen Welt ein, virtuell an einem bahnbrechenden Versuch teilzunehmen, einen neuen Guinness World Records(TM)-Titel aufzustellen. Am Samstag, dem 13. November 2021, versammeln sich im Rahmen der Dubai Fitness Challenge Botschafter von Pullmans Power Fitness Squad auf dem Panorama-Dach des Pullman Dubai Downtown. Vor der Abendkulisse der Skyline und des spektakulären Burj Khalifa bietet das Team ein einstündiges Krafttraining an, das weltweit auf dem YouTube-Kanal von Les Mills live übertragen wird. Der Livestream startet um 19 Uhr Dubaier Zeit. Ziel ist es, mehr als 13.000 Teilnehmer zu erreichen - der aktuelle Weltrekord.

"Bei Pullman trifft Verspieltheit auf Spitzenleistung. Wir glauben, dass Rekorde dazu da sind, gebrochen zu werden. Wir gehen über unsere Grenzen hinaus und geben vollen Einsatz, damit auch unserer Gäste es hoch hinaus schaffen", erklärte Kishan Chandnani, Vice President für Global Brand Management, Premium Brands bei Accor. "Durch das Streben nach einem Guinness-Weltrekord arbeitet Pullman aktiv auf Erfolg hin, indem unseren Freunden, Fans und Anhängern Inspiration für den Kopf und Energie für den Körper geboten werden - und dabei haben wir noch jede Menge Spaß zusammen."

Das einstündige virtuelle Krafttraining wird speziell von Les Mills für den Guinness-Weltrekordversuch choreografiert. Als weltweit führender Anbieter von Gruppenkursen ist Les Mills in der Lage, seinen Kunden ein unschlagbares Omnichannel-Erlebnis zu bieten, indem es den Produktionswert, für den seine digitalen Inhalte berühmt sind, mit seinem unvergleichlichen Netzwerk von 21.000 Fitnessstudio-Partnern und 140000 zertifizierten Trainern in 110 Ländern kombiniert.

"Unsere Mission ist es, für mehr Fitness auf dem Planeten zu sorgen, weshalb uns der kühne und ehrgeizige Plan von Pullman, einen neuen Weltrekord für einen virtuellen Fitnesskurs zu brechen, gleich zugesagt hat. Wir sind besonders daran interessiert, diese Veranstaltung in Dubai - im Rahmen der Dubai Fitness Challenge - auszurichten und das Pullman Power Fitness Squad hierher zu bringen, um die elektrisierende Energie dieser pulsierenden Stadt zu nutzen", erklärte Glen Stollery, CEO von Les Mills Middle East. "Unsere kollaborativen Livestreaming-Kurse bringen die Menschen dazu, sich auch zu Hause zugehörig zu fühlen und wir sind begeistert von der Idee, Menschen aus der ganzen Welt zum Schwitzen zu bringen, sich gemeinsam zu freuen und Teil von etwas Großem zu sein."

"Diese weltweite Livestream-Veranstaltung ist eine Einladung an die ganze Welt, Fitness-Geschichte zu schreiben, mit vielen Anreizen von Accor und unseren Partnern, die sich großzügig daran beteiligen, um unsere Teilnehmer glücklich zum Schwitzen zu bringen", so Ralitza Iordanova, Vice President für Global Partnerships, Luxury & Premium Brands. "Kraft-Fitness ist eine wichtige Leidenschaft für Pullman und unsere Partnerschaftsstrategie besteht darin, uns an zukunftsweisenden Gesundheits- und Wellnessmarken wie Les Mills und Hyperice auszurichten, die unsere Gäste motivieren und sie ermutigen, die Zeit und den Raum zu beanspruchen, die sie benötigen, um ihr sportliches Potenzial auszuschöpfen."

Der Weltrekordversuch findet im Rahmen der Dubai Fitness Challenge (29. Oktober - 27. November) statt, einer stadtweiten Initiative, die die Menschen dazu motivieren soll, aktiver zu leben, neue Fitnessaktivitäten auszuprobieren und die Natur zu genießen. Ein actionreicher Veranstaltungskalender mit Fitness-Events, Aktivitäten und Kursen hilft den Teilnehmern dabei, ihr 30-minütiges tägliches Workout über 30 Tage hinweg zu absolvieren.

Jeder registrierte Teilnehmer erhält eine kostenlose Testversion von LES MILLS+ für 30 Tage und 15 % Rabatt auf Hyperice-Käufe, um seine Fitnessziele zu erreichen und sich auf das Event vorzubereiten. Hyperice ist ein technologiegetriebenes Unternehmen, das eine weltweite Bewegung an der Schnittstelle von Erholung und Wellness leitet und sich auf Perkussion, dynamische Luftkompression, Vibration, Wärmetechnologie, Mind-Technologie (Core by Hyperice) und Kontrasttherapie spezialisiert hat. Als ganzheitliche Hochleistungs-Wellness-Marke unterstützt Hyperice Spitzensportler, Teams und Einzelpersonen auf der ganzen Welt dabei, sich jeden Tag ein bisschen mehr dem zu widmen, was sie lieben.

Darüber hinaus haben registrierte Teilnehmer die Chance, einer von sechs glücklichen Gewinnern zu sein, die sich EINE MILLION ALL - Accor Live Limitless-Prämienpunkte zur Einlösung in jedem Accor-Hotel weltweit teilen. ALL - Accor Live Limitless ist ein Lifestyle-Treueprogramm, das nicht nur Hotelaufenthalte, sondern wirklich spektakuläre Erlebnisse und Prämien bietet.

Die virtuell teilnehmenden Gäste werden gebeten, sich einzeln auf ihren eigenen Geräten anzumelden, um sicherzustellen, dass jeder einzelne Teilnehmer für den Rekord zählt. Um sich für die Veranstaltung am 13. November anzumelden, gehen Sie auf www.pullman-lesmills.com und folgen Sie den Social Media-Kanälen von Pullman und Les Mills, um sich auf einen rekordverdächtigen Tag vorzubereiten. Die virtuell teilnehmenden Gäste aus der ganzen Welt können ihre Uhren und Geräte so einstellen, dass sie sich mit der jeweiligen lokalen Startzeit einloggen:

7 Uhr - Los Angeles

10 Uhr Toronto/NYC

12 Uhr - Rio de Janeiro

15 Uhr - London

16 Uhr - Paris

19 Uhr - Dubai

23 Uhr - Shanghai

Informationen zu PullmanPullman Hotels & Resorts gibt ein neues Tempo beim weltweiten Reisen und Leben vor und bietet seinen Nutzern eine inspirierende, anregende und bereichernde Erfahrung. Pullman bietet seinen Gästen den Platz, den sie brauchen, um sich zu konzentrieren, zu arbeiten und zu spielen. Vorausschauend, bestens vernetzt und mit einer Leidenschaft für Kunst und Fitness - so behält Pullman den Abenteuergeist und den offenen Ehrgeiz bei, der es bereits vor über 150 Jahren zu einer bahnbrechenden Reisemarke machte. Heute betreibt Pullman mehr als 140 Unterkünfte in lebhaften und kosmopolitischen Reisezielen auf der ganzen Welt, unter anderem in prestigereichen Immobilien wie das Pullman Paris Bercy, das Pullman Suzhou Zhonghui in China und das Pullman Maldives Maamutaa. Pullman ist Teil von Accor, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe für Augmented Hospitality, die einzigartige Erlebnisse in mehr als 5.200 Hotels sowie 10.000 Restaurants und Bars in 110 Ländern bietet.

pullman.accor.com | all.accor.com | group.accor.com

Informationen zu Les MillsLes Mills ist ein weltweit führender Anbieter von Gruppenfitness und Entwickler von 20 Programmen, die in führenden Fitnesseinrichtungen auf der ganzen Welt angeboten werden. Zu den Programmen von Les Mills gehören das weltweit erste Gruppenkrafttraining BODYPUMP(TM), BODYCOMBAT(TM) (Kampfsport), RPM(TM) (Indoor Cycling), BODYBALANCE(TM) (Yoga), LES MILLS GRIT(TM) (30-minütiges hochintensives Intervalltraining) und das revolutionäre immersive Fahrraderlebnis THE TRIP(TM). Jedes Training wird alle drei Monate mit neuer Choreographie und Musik aktualisiert.

Gegründet wurde das Unternehmen von Les Mills, einem vierfachen Olympiasieger und Cheftrainer der neuseeländischen Leichtathletikmannschaft, der 1968 sein erstes Fitnessstudio eröffnete, um das Training der Spitzensportler auch der breiten Masse zugänglich zu machen. Heute werden Les Mills-Workouts von 140.000 zertifizierten Trainern in 21.000 Studios in 100 Ländern angeboten und sind als Präsenzkurse, Livestream, virtuelle und immersive Kurse sowie über die LES MILLS+-Streaming-Plattform verfügbar.

lesmills.com

Informationen zur Dubai Fitness Challenge

Die Dubai Fitness Challenge (DFC) ist eine Initiative Seiner Hoheit Scheich Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Kronprinz von Dubai und Vorsitzender des Exekutivrats von Dubai. Die Challenge wurde ins Leben gerufen, um die Vision des Scheichs zu unterstützen, Dubai zu einer der aktivsten Städte der Welt zu machen. Die Dubai Fitness Challenge findet zum fünften Mal statt und bietet Freunden, Familien, Kollegen und Gemeinschaften mehr Möglichkeiten als je zuvor, mit 30 Tagen Spaß und Fitness gemeinsam etwas für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu tun. Die diesjährige Challenge läuft von Freitag, 29. Oktober bis Samstag, 27. November 2021, mit einem vollgepackten Veranstaltungs- und Veranstaltungskalender in der ganzen Stadt, darunter der Dubai Run und der Dubai Ride.

Rückfragen & Kontakt:

Mike Taylor, Kommunikation weltweit, Accor, mike.taylor @ accor.com; Gautier Rouquayrol, Kommunikation weltweit, Accor, gautier.rouquayrol @ accor.com

Foto - mma.prnewswire.com/media/1677017/1200x628_ALL_Photo2.jpg

Foto - mma.prnewswire.com/media/1677016/1200x628_ANTHONY_Photo1.jpg