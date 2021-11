SUMMIT One Vanderbilt Holiday Tickets jetzt im Verkauf

New York (ots/PRNewswire) - SUMMIT One Vanderbilt kündigt erweiterte Öffnungszeiten an und wird nun auch mittwochs geöffnet sein

Besuchen Sie www.summitov.com, um Tickets zu kaufen und zu den ersten zu gehören, die AIR at NIGHT während der Feiertage erleben

SUMMIT One Vanderbilt, das faszinierendste Observatorium der Welt, erweitert seine Öffnungszeiten und wird ab dem 24. November mittwochs über die Feiertage bis Ende Januar geöffnet sein.

Die Eintrittskarten für die Ferienzeit und die verlängerten Öffnungszeiten sind jetzt im Verkauf und die Öffnungszeiten sind:

Mittwoch: 13:00-22:30 Uhr

Donnerstag: 13:00-22:30 Uhr

Freitag und Samstag: 9:00 bis Mitternacht

Sonntag: 9:00-21:00 Uhr

Zusätzliche Öffnungszeiten gelten für den Tag vor und den Tag nach Thanksgiving (24. und 25. November), den 22. bis 30. Dezember und den 2. bis 30. Januar. Für den 31. Dezember und den 1. Januar wurden noch keine Tickets freigegeben. Einen vollständigen Zeitplan für die Ferienzeiten finden Sie unter www.summitov.com.

Diese neuen Zeitfenster ermöglichen es den Gästen, in AIR at NIGHTeinzutauchen, eine einzigartige abendliche Klang- und Lichtshow, die von dem Künstler Kenzo Digital entworfen wurde. Während die Lichter der Stadt aufleuchten, verwandelt AIR at NIGHT den Raum in ein Leuchtfeuer aus Energie, Farbe und Illusion und umfasst AFFINITY, einen interaktiven Raum, der mit Hunderten von reflektierenden Kugeln gefüllt ist, und UNITY, wo die Besucher selbst Teil des Erlebnisses werden, indem sich ihre Porträts in projizierte Wolken verwandeln.

Für Nervenkitzel sorgen LEVITATION, Skyboxen, die es den Gästen ermöglichen, aus der Gebäudehülle auszusteigen und sich auf transparentem Glas rund 300 Meter über der Madison Avenue zu bewegen, und ASCENT, die Ganzglasaufzüge mit transparenten Glasböden, die an der Außenseite des Gebäudes auf über 364 Meter hinauffahren und sich am höchsten Aussichtspunkt in Midtown Manhattan einnisten.

Nach all diesen Eindrücken können sich die Gäste im APRÈS und im SUMMIT TERRACE entspannen, einem Café und einer Lounge in luftiger Höhe, die gehobene leichte Küche und innovative Cocktails servieren, die von Danny Meyer's Union Square Events kuratiert werden.

"Ich bin überglücklich über die unglaubliche Resonanz, die SUMMIT One Vanderbilt bei den New Yorkern und den Besuchern von NYC findet. Um Überfüllung zu vermeiden und allen unseren Gästen das bestmögliche Erlebnis zu bieten, werden wir in dieser Saison die Kapazitätsgrenzen weiter senken und unsere Öffnungszeiten und Tage ausweiten, um mehr Besucher begrüßen zu können. Es gibt keinen schöneren Ort als New York während der Feiertage, und es gibt keinen besseren Ort, um die Lichter und die Festlichkeit zu genießen als von oben", sagte Marc Holliday, Chairman und CEO von SL Green.

"Es ist bemerkenswert, wie unterschiedlich sich AIR zu verschiedenen Tageszeiten und bei unterschiedlichem Wetter anfühlen kann", so Kenzo Digital. "Dieser Unterschied ist besonders deutlich zwischen Tag und Nacht; man muss wirklich beide erleben, um die ganze Tragweite der Geschichte zu erfassen."

