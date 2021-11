Circus Roncalli kehrt 2022 nach Wien zurück

„All for ART for All“ – eine Hommage an die Kunst und ihre Künstler

Wir vermissen unser Publikum schon so lange und unser Publikum vermisst uns. Wir haben nach diesen unwirklichen Zeiten so viel nachzuholen: 45 Jahre Roncalli, das neue Programm „All for ART for All“ und die von mir erdachte und neu inszenierte 300-Grad-Holografie, mit der wir bereits auf unserer letzten Tournee weltweit für Aufmerksamkeit sorgten. Das neue Programm ist meine ganz persönliche Hommage an die Kunst und ihre großen Maler, Musiker und Filmschaffenden. Wir haben die letzten 2 Jahre genutzt, das neue Programm zu perfektionieren und gleichzeitig wurden viele Circuswagen liebevoll restauriert. Wir freuen uns auf Wien und sind wieder da! Bernhard Paul, Roncalli-Gründer und -Direktor

Wien (OTS) - SHOW MUST GO ON! Zweimal musste Roncalli seine Tournee absagen, zweimal fieberten 120 Künstler, Musiker, Mitarbeiter und unser Publikum einem Start entgegen. Nun ist es soweit - nach zwei Jahren Pause kehrt Roncalli endlich zurück in den „Tournee-Circus“ und gastiert vom 16. September bis 9. Oktober 2022 mit neuem Programm und wie immer tier- und plastikfrei am Wiener Rathausplatz. Tickets ab 18 EUR sind ab Freitag, 5. November 2021, 10 Uhr, in allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich, sowie über die Roncalli Website.

Bernhard Pauls neues Meisterwerk im – laut New York Times – „Schönsten Circus der Welt“

„ Wir vermissen unser Publikum schon so lange und unser Publikum vermisst uns. Wir haben nach diesen unwirklichen Zeiten so viel nachzuholen: 45 Jahre Roncalli, das neue Programm „All for ART for All“ und die von mir erdachte und neu inszenierte 300-Grad-Holografie, mit der wir bereits auf unserer letzten Tournee weltweit für Aufmerksamkeit sorgten. Das neue Programm ist meine ganz persönliche Hommage an die Kunst und ihre großen Maler, Musiker und Filmschaffenden. Wir haben die letzten 2 Jahre genutzt, das neue Programm zu perfektionieren und gleichzeitig wurden viele Circuswagen liebevoll restauriert. Wir freuen uns auf Wien und sind wieder da! “, so Roncalli-Gründer und -Direktor Bernhard Paul.

„All for ART for All“ – eine Hommage an die Kunst und ihre Künstler

Mit einem kreativen „Geniestreich“ verbindet „All for ART for All“ Malerei, Film, Musik und natürlich die Circuskunst zu einem einzigartigen Gesamtkunstwerk. Kostüme inspiriert von Piet Mondrian, Andy Warhol oder Frida Kahlo wechseln sich ab mit einem exakt nachempfundenen Triadischen Ballett Oskar Schlemmers. Musik von Charlie Chaplin über David Bowie bis zu den Beatles – perfekt arrangiert von Orchesterleiter Georg Pommer – begleitet die Weltklasse-Artisten in poetisch modernen Choreografien unter der Circuskuppel.

„Im Programmtitel steckt so viel drin. Im Wort Artistik versteckt sich auch das Wort ART, wie Kunst. Auch unser Umgang mit Tieren, auf die wir in unseren Shows verzichten - ist ARTgerecht, denn unsere Tiere sind als phantastische Hologramme schon seit Jahren „roncallisiert“. 2018 gab es bei Roncalli als erstem Circus der Welt Holographie in der Manege. Dies war eine Weltnachricht! Über 150 Länder berichteten in den Abendnachrichten darüber“, so Bernhard Paul.

Artistische Höhepunkte, liebenswerte Clowns und Roncalli's weltweit einzigartige 300-Grad-Holografie im Circusrund – ein circensisches Spektakel zwischen Nostalgie und Moderne. Wenn das Publikum zu Roncalli kommt, dann will es auch bekannte Gesichter sehen. Deswegen macht Roncalli mit den besten Künstlern der letzten Jahre weiter und bringt sie mit neuen Talenten und Innovationen zusammen.

Das neue Roncalli-Erlebnis für die ganze Familie

„All for ART for All“ ist aber auch ein Bekenntnis Bernhard Pauls dazu, dass Kunst für alle Menschen zugänglich sein sollte. „Was heute selbstverständlich ist, hat bereits vor Jahrhunderten vor allem der Circus liberalisiert. Circuskunst war stets nah bei den Menschen – davon haben auch die „elitären“ Künste gelernt und machen es heute besser. Wir lieben unser Publikum und wissen, was es von uns erwartet“, so Bernhard Paul.

Roncalli´s Märchenwelt

80 historische Wagen, historische Foodtrucks, 120 Artisten, Musiker, Künstler und Mitarbeiter - was mit einem Traum begann, hat sich bis heute zu einem der größten Circus-Unternehmen entwickelt.

Verzaubert werden die Gäste in einem der schönsten Circuszelte der Welt, das mit über 10.000 raffiniert konstruierten energiesparenden LED-„Glühbirnen“ und Messinglampen beleuchtet wird und die ganze Roncalli-Stadt in nostalgisches Licht taucht.

Schon am Eingang begrüßen Künstler in phantasievollen Kostümen beim Geruch von Zuckerwatte und gebrannten Mandeln zu Live-Musik die Zuschauer. Ein einzigartiges Gesamtkunstwerk, das vom ersten bis zum letzten Moment in eine poetische Zauberwelt entführt. Hereinspaziert!

Nachhaltigkeit

Seit Jahren verabschiedet sich Roncalli schrittweise von Plastikverpackungen und -Besteck. Neben der klassischen Bio-Bratwurst und der Bio-Zuckerwatte gibt es auch Smoothies und vegane Gerichte. Von Beginn an transportiert Roncalli fast die gesamte Circusstadt und seine historischen und aufwendig restaurierten Holzwagen nachhaltig und klimaneutral per Bahn – mittlerweile einzigartig in der gesamten Entertainment-Branche. „Schon lange bevor es ins kollektive Bewusstsein Einzug hielt, waren wir bestrebt, stets nachhaltiger zu werden und verstehen dies auch als einen Auftrag gegenüber der Gesellschaft“, so Bernhard Paul.

Tickets:

Online: www.roncalli.at

Vorverkaufsstellen: in allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich

in allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich Roncalli-Tickethotline: 01 / 3 555 666

Circuskasse: ab erstem Spieltag täglich von 10-20 Uhr geöffnet

Kartengrundpreise: 18-84 Euro (zzgl. jeweiliger Vvk-Gebühren)

Rückfragen & Kontakt:

„NO LIMITS” – PR & more

Doris Pommerening

Fon: +43 664 266 0712

Mail: doris.pommerening @ no-limits.wien