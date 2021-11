Erzwungener Freitod.

Selbstmorde von Wiener Jüdinnen und Juden während der Shoah.

Wien (OTS) - „Selbstmord durch Schlafmittel”, „...Leuchtgas”, „...Erhängen”, „...Sturz in die Tiefe”, „...Erschießen”, „...Ertrinken”, „...Sprung aus dem Fenster” – diese Vermerke tauchen ab 1938 immer häufiger in Dokumenten der Israelitischen Kultusgemeinde Wien auf. Besonders nach dem ‘Anschluss’ und den Novemberpogromen 1938 sowie vor den und während der Deportationswellen sahen viele Jüdinnen und Juden keinen anderen Ausweg mehr, als sich das Leben zu nehmen.

Am 8. November 2021 widmet sich ein gemeinsames Symposium von Misrachi Österreich, dem Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) und dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) der Erinnerung an jene über 1.000 Wiener Jüdinnen und Juden, die während der NS-Zeit den Freitod wählten. Das Thema wird aus historischer, psychologischer und halachischer Perspektive diskutiert.

Zum Abschluss des – unter Schirmherrschaft des Bundespräsidenten der Republik Österreich Alexander Van der Bellen – stattfindenden Symposiums werden vor dem Mahnmal am Judenplatz die Namen jener Personen verlesen, die ihrem Leben ein Ende setzten; das Stein gewordene Gedenken bekommt ein Echo.



Erzwungener Freitod.

PROGRAMM

des Symposiums und der Gedenkveranstaltung



14.00 Uhr: Eröffnung

NECHEMJA GANG (Misrachi Österreich), RAV YECHIEL WASSERMAN (Misrachi Jerusalem), GERHARD BAUMGARTNER (DÖW), ÉVA KOVÁCS (VWI)



14.15 - 15.15 Uhr: 1.088 Namen

WINFRIED GARSCHA (DÖW): Menschen hinter den Namen. Eine Spurensuche WOLFGANG SCHELLENBACHER (DÖW/VWI): „... ich bin verurteilt, so aus der Welt zu gehen...“ – Zahlen hinter den Menschen



15.15 - 15.45 Uhr: Pause



15.45 - 17.45 Uhr: Reflexionen

ELEONORE LAPPIN-EPPEL: Selbstmord als Resilienz

MICHAEL PREITSCHOPF (Viktor Frankl Zentrum Wien): „...trotzdem Ja zum Leben sagen” RAV JOSEF PARDES: Halachische Interpretation



ab 18.00 Uhr: Das Echo der Namen

Gemeinsame öffentliche Verlesung am Judenplatz in Wien

Gebet: El male rachamim und Kaddisch



Künstlerische Beratung: ZSUZSI FLOHR und FELICITAS HEIMANN-JELINEK



Datum: 08.11.2021, 14:00 - 20:00 Uhr

Ort: Misrachi-Haus

Judenplatz 8, 1010 Wien, Österreich

