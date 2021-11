SPÖ-Kocevar/GVV-Dworak: „Wer sinnerfassend lesen kann, weiß, dass alleinig der Bund Chaos fabriziert!“

St. Pölten (OTS) - Das Steigen seines Blutdrucks bestätigt der SPÖ-Landesgeschäftsführer und Bgm. Wolfgang Kocevar, führt diesen jedoch auf unqualifizierte Aussendungen der FPÖ und ihres Obmannes Landbauer zurück: „Landesrätin Königsberger-Ludwig streckt sich seit Beginn der Pandemie nach der Decke, versucht für Sicherheit für die NiederösterreicherInnen zu sorgen. Ja für Sicherheit – das ist genau das, das die Chaos-Truppe von Bundesregierung seit Beginn der Pandemie nicht schafft!“

NÖ GVV-Präsident Bgm. Rupert Dworak findet auch klare Worte in Richtung der FPÖ: „Die Blauen gerieren sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie als Spalter und sind damit die intensivsten Förderer dieser Gesundheitskrise. Umsonst ist die Durchimpfung in Österreich nicht so gering – das ist zu einem Gutteil der vergifteten Stimmung, dem Auseinanderdividieren von Geimpften und Nicht-Geimpften durch die FPÖ geschuldet. Es gilt für alle Personen das öffentliche Leben zugänglich zu halten, daran haben alle Parteien und alle Regierenden mit Hochdruck zu arbeiten. Die Bundesregierung hat auch die Vorbereitung auf eine mögliche 4. Welle versemmelt und trägt die alleinige Verantwortung für die fehlende Umsetzbarkeit der von ihr auferlegten Regeln.“

