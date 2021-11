FPÖ- Krauss: Freizeit-Lockdown für Ungeimpfte wird katastrophale Auswirkungen auf Wiener Wirtschaft haben

Wien (OTS) - Die ohnehin immer noch krisengebeutelte Gastronomie bekommt dank Bürgermeister Ludwig den nächsten Dämpfer. Ab Ende kommender Woche dürfen in Wien nur mehr Geimpfte und Genesene Lokale, Kaffee- und Wirtshäuser besuchen. Auch körpernahe Dienstleister wie etwa Frisöre oder Kosmetikstudios sind von dem „Freizeit-Lockdown“ betroffen. „Impffetischist Ludwig hat offenbar nicht verstanden, dass die Bestrafung der Ungeimpften in erster Linie zur Belastung der Wirtschaftstreibenden in Wien wird. Familien, in denen zwar die Eltern geimpft sind, die ihre Kinder aber keiner Impfung aussetzen wollen, werden als Gäste ausgesperrt – die Zeche müssen die Wirte zahlen. Der Besuch des Frisörs wird Ungeimpften verboten, den finanziellen Entgang müssen die Dienstleister, die schon mit den deutlich angehobenen Gebühren zu kämpfen haben, irgendwie kompensieren. Herr Bürgermeister, sie richten mit dieser Maßnahme einen immensen wirtschaftlichen Schaden an, eine Eindämmung des Virus werden sie damit jedoch nicht erreichen“, ist der freiheitliche Klubobmann im Wiener Rathaus, Maximilian Krauss überzeugt.

Auch die Wiener Hotellerie wird sich gerade in der Vorweihnachtszeit dafür bedanken, dass durch diese absurde Maßnahme die Gäste erneut ausbleiben werden. „Ausländische und heimische Touristen, die keinen 2G-Nachweis erbringen können, werden ihre Buchungen umgehend stornieren. Der Verdienstausfall wird existenzbedrohend sein“, warnt Krauss.

Steuer- und Gebührenanhebung auf der einen Seite und durch die Politik verhinderte Geschäftstätigkeiten auf der anderen Seite, werden einen nachhaltigen Schaden an der Wiener Wirtschaft anrichten, der sich nicht mehr beheben lässt. „Der Gamechanger Impfung hat nicht funktioniert, die monatelangen Lügen der Politik sind nun aufgeflogen. Bestraft werden aber jene, die ohnehin bereit sind, durch regelmäßige Tests darzulegen, nicht infektiös zu sein. Das ist aus meiner Sicht ein vollkommen inakzeptables Vorgehen und muss in der Sekunde beendet werden“, schließt Krauss.

