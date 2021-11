„Wir zeigen wer hinter den Produkten steckt“

Regionale Betriebe fordern mit Aktion „Von mir zu dir“ mehr Sichtbarkeit ihrer Handwerkskunst!

Wir schaffen Bewusstsein. Gemeinsam mit unseren Betrieben wollen wir aufzeigen, dass hinter den handgemachten Produkten Menschen stecken wie du und ich. Menschen, die ihre Liebe zur Kreativität zum Beruf machen. Damit auch qualitativ hochwertige Produkte schaffen, mit denen man lange Freude hat. Letztendlich erhalten wir so gemeinsam Handwerk - eine Win-Win Situation für alle Peter Patak, Gründer Regionalis

Gerasdorf/Niederösterreich (OTS) - Macht es wirklich einen Unterschied, wo ich bestelle? Eine Frage, die sich bestimmt viele Kund:innen bereits gestellt haben. Die Produzentinnen und Produzenten der Plattform Regionalis haben eine klare Antwort: „Ja macht es!“ Genau deswegen machen sie aktuell gemeinsame Sache und starten gemeinsam mit 500 regionalen Betrieben die Aktion „Von mir zu dir“. Um zu sensibilisieren und Bewusstsein für die Menschen und das Handwerk hinter den Produkten zu schaffen.

Produkte mit Geschichte statt anonymer Gegenstände

Die Kerze hat Nicole in Mönchhof gegossen. Die Stoffpuppe hat Irene in Weiz genäht und die Leinentasche wurde von Regina in Wien entworfen. Während andere mit Stockfotos werben, will Regionalis echte Menschen zeigen und fokussiert sich in seiner Arbeit darauf, die Produzent:innen vorzustellen, verrät Gründer Peter Patak. Aus anonymen Produkten werden so Gegenstände, die eine Geschichte erzählen. Die ihrer Produzent:innen – echte Menschen wie du und ich. Wir schaffen Bewusstsein. Gemeinsam mit unseren Betrieben wollen wir aufzeigen, dass hinter den handgemachten Produkten Menschen stecken wie du und ich. Menschen, die ihre Liebe zur Kreativität zum Beruf machen. Damit auch qualitativ hochwertige Produkte schaffen, mit denen man lange Freude hat. Letztendlich erhalten wir so gemeinsam Handwerk - eine Win-Win Situation für alle , führt Peter Patak weiter aus.

Geballte Kraft: Kleinbetriebe zeigt euch!

Ziel ist klar und deutlich zu zeigen, dass jeder Kunde/Kundin einen Unterschied macht. Denn am Ende jedes Klicks ist ein Produzent, für den die Arbeit beginnt, wenn der Warenkorb voll ist und das Bestellte dann liebevoll und in Handarbeit anfertigt wird. Doch die Aktion soll nicht bei den Produzent:innen von Regionalis enden. Gemeinsam starten sie einen Aufruf: Alle Produzentinnen und Produzenten aus Österreich sind aufgerufen sich zu zeigen – egal ob EPU, Kleinunternehmen oder auch Familienbetrieb. Auf der Website der Plattform gibt es eine Vorlage für Teilnehmer:innen der Kampagne. Mit dem Hashtag #vonmirzudir soll die gemeinsame Durchschlagskraft und Vielfalt gezeigt werden. Die Beiträge werden dann zentral über die Kanäle von Regionalis geteilt.

Wer das nächste Mal im Internet Produkte sucht sollte bedenken: Von wo kommt mein Produkt? Die Antwort ist: Von mir zu dir!

Rückfragen & Kontakt:

Peter Patak, Gründer & Geschäftsführer

+43(0)69917909019

peter @ regionalis.shop

www.regionalis.shop