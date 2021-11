AK-Vollversammlung: Richtungsweisende Entscheidungen im Parlament der Arbeitnehmer

In der Vollversammlung der Arbeiterkammer Kärnten wurden richtungsweisende Anträge und Resolutionen in Richtung Bund und Land verabschiedet.

Klagenfurt (OTS) - Das Parlament der Arbeitnehmer – die AK-Vollversammlung – tagte am Donnerstag in der Arbeiterkammer Kärnten. Erstmals mit der neuen Direktorin, Susanne Kißlinger, wurden 19 neue Kammerräte angelobt.

AK-Präsident Günther Goach sprach zu Beginn in seinem Bericht von der Arbeitsmarktsituation in Kärnten. Zwar suchen in Kärnten noch immer 16.305 Personen Arbeit, jedoch liegt diese Zahl unter Vorkrisenniveau. Kärnten befindet sich im Aufschwung. Ein Wermutstropfen bildet die „Problemgruppe“ der älteren Arbeitslosen: „Wir haben um rund 1.000 Arbeitssuchende über 50 mehr als im Vorjahr. Hier brauchen wir innovative Maßnahmen, um ältere Arbeitssuchende in den zweiten Arbeitsmarkt zu integrieren“, so AK-Präsident Günther Goach und bezog sich auf der am Mittwoch, dem 3. November präsentierten AK-Konjunkturumfrage.

Goach forderte neben dem Ausbau von überbetrieblichen Lehrwerkstätten und verstärkten Maßnahmen für Aus- und Weiterbildung, um dem Fachkräftemangel in Kärnten entgegenzutreten, vor allem ein Auge auf die Kinderbetreuung zu werfen. „Der Fokus wird trotz eines attraktiven Arbeitsumfeldes, guter Bezahlung und der Möglichkeit der betrieblichen Aus- und Weiterbildung noch zu wenig auf die Kinderbetreuung gelegt“, bekräftigte Goach.

Ökologie und Nachhaltigkeit im Zeichen der Arbeitnehmer

„Die Arbeiterkammer bekennt sich zutiefst zu den ökologischen Maßnahmen, die derzeit gesetzt werden“, so Goach und nannte ein neues Darlehen für Wärmepumpen, welches die Arbeiterkammer ab Jänner 2022 präsentieren wird. Neben Umweltschutz war das Thema Inflation ein zentraler Punkt, dem der AK-Präsident besondere Aufmerksamkeit schenkte: „Vor allem im öffentlichen Wohnbau in Zeiten einer steigenden Inflation muss die öffentliche Hand eine Unterstützung für Mieterinnen und Mieter bieten“. Goach betonte: „Steigt die Inflation und wird zugleich dem privaten Wohnbau nicht mit entsprechenden Mitteln entgegengetreten, können sich viele keine Wohnung leisten“.



Bereits seit Jahren bietet die Arbeiterkammer Kärnten Wohnbaudarlehen für AK-Mitglieder, um Arbeitnehmer bei der Realisierung ihres Eigenheims – ob Haus oder Genossenschaftswohnungen – zu unterstützen.

Weitere Resolutionen und Anträge, die in der AK-Vollversammlung verabschiedet wurden:

Resolutionen

Wirtschaftsstruktur nach der Krise nachhaltig verbessern und stärken

Ökosoziale Steuerreform: Verteilungsgerechtigkeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Anträge

Erhöhung des AK-Wohnbaudarlehens für Wärmepumpenheizung

Nachbesserung bei der Schwerarbeitspension

Schulkosten: Spürbare Entlastung und Planungssicherheit für Eltern

Einführung eines einfachen und verständlichen Nährwertkennzeichnungssystems von verpackten Lebensmitteln - Nutri Score





Die AK-Vollversammlung zum Nachsehen: ktn.ak.at/mediathek

