Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 5.11.: Der 2. Corona-Winter

Wien (OTS) - Michael Fröschl spricht mit dem Salzburger Hotelier Walter Veit über Sorgen und Erwartungen in Bezug auf die kommende Wintersaison – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 5. November um 9.42 Uhr in Ö1.

Die Corona-Infektionszahlen steigen und steigen. Immer mehr Bundesländer verschärfen die Maßnahmen, vor allem im Westen, wo man sich gerade auf den Wintertourismus vorbereitet. Hotels und Gasthäuser scharren in den Startlöchern, aber die Unsicherheit wächst: Wie wird diese Wintersaison angesichts der Wucht der 4. Welle ausfallen? Werden nur geimpfte Gäste anreisen können? Oder kommt es gar zu einem neuerlichen Lockdown? Die vergangene Wintersaison ist zur Gänze ausgefallen. Hotels und Restaurants waren über sechs Monate geschlossen. Mit welchen Erwartungen und Sorgen geht die Tourismusbranche in den zweiten Corona-Winter? Michael Fröschl hat darüber mit dem Salzburger Hotelier Walter Veit gesprochen. Der 63-jährige Veit führt ein großes Hotel in Obertauern und ist Präsident der Salzburger Hoteliervereinigung.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Zinkl

01 36069/19121

claudia.zinkl @ orf.at