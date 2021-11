MUSLIM*CONTEMPORARY

Ausstellung. Workshops. Lesungen & mehr

Wien (OTS) - Die Ausstellung Muslim*Contemporary bietet von 8. bis 12. November 2021 im Atelierhaus der Akademie der bildenden Künste Wien Raum für Muslim*innen und muslimisch gelesene Menschen und für alle, die sich mit dem muslimischen Leben in Österreich auseinandersetzen möchten. Im Rahmen einer Ausstellung, Lesungen und Workshops wird eine Auseinandersetzung mit der Diversität muslimischer Communities und Themen wie Identität(en), Rassismen aber auch antirassistische Strategien ermöglicht.

„Gemeinsam möchten wir uns den Fragen stellen, was Muslim*innen und muslimisch gelesene Personen in Österreich beschäftigt und uns damit befassen, wie sie mit Islamfeindlichkeit und der österreichischen Politik umgehen. Die Präsentation und die Workshops sollen zeigen was sie zu sagen haben, wenn sie Raum bekommen", so Projektleiterin Asma Aiad, Kuratorin und Studierende der Akademie der bildenden Künste Wien, die besonders den Wunsch im Rahmen der „Veranstaltung mit Festivalcharakter" einen Raum für Dialog zu schaffen betont.

Anders als verbreitete, exotisierende oder orientalistische Darstellungen geht es hier um eine Selbstdarstellung. Den teilnehmenden Künstler*innen und Akteur*innen sind hinsichtlich der Umsetzung keine Grenzen gesetzt. Sie bedienen sich unterschiedlichster künstlerischen Ausdrucksformen und Methoden.

Programm & Anmeldung: www.muslimcontemporary.at

Wann: 8.-12.November 2021

Wo: Atelierhaus Prospekthof, Lehárgasse 8 - Tor 2, 1060 Wien





Mit Beiträgen von:

Amani Abuzahra I Asma Aiad I Muhammet Ali Bas I Esma Bošnjaković I Imen Bousnina I Calimaat I EsRap I Neda Hosseinyar I Ozan I Zakaria Keskinkilic I Hibatullah Khelifi I Dudu Kücükgöl I Anahita Neghabat I Ein Stück Theater

Ein Projekt von Asma Aiad I Salam Oida.

mit freundlicher Unterstützung von Prof.in Dr.in Marina Grzinic sowie dem Fachbereich Konzeptuelle Kunst der Akademie der bildenden Künste Wien.

In Kooperation mit: Stadt Wien Kultur, Muslimische Jugend Österreich, Stadt Wien Jugend, Smashing Wor(l)d, Kulturen in Bewegung

Rückfragen & Kontakt:

Asma Aiad

Instagram: asmaaiad

https://muslimcontemporary.at/kontakt