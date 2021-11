Lotto: Wieder Fünffachjackpot – 6 Millionen Euro im Sechser Topf

Sologewinne bei LottoPlus mit 354.000 Euro und Joker mit 236.000 Euro

Wien (OTS) - Verrückte Lotto Welt, und einmal mehr der Beweis, dass bei Lotto wirklich alles möglich ist: Da gibt es zuerst einen fünfmonatigen Zeitraum von Mai bis Oktober, in dem der Doppeljackpot das höchste der Gefühle war. Und jetzt, Anfang November, geht es um den zweiten Fünffachjackpot binnen eines Monats. Für die „sechs Richtigen“ warten am kommenden Sonntag demnach rund 6 Millionen Euro.

Vier Spielteilnehmer durften sich am Mittwoch über einen Fünfer mit Zusatzzahl freuen und gewannen jeweils rund 39.000 Euro. Ein Nieder-und ein Oberösterreicher waren dabei jeweils per Quicktipp erfolgreich, ein Salzburger und ein Steirer kreuzten ihre Gewinne auf Normalscheinen an.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es zum zweiten Mal in Folge einen Solo-Sechser. Ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin, die die Tipps über die Spieleseite win2day.at abgegeben hat, war dabei mit dem dritten von zehn Quicktipps erfolgreich und gewann rund 354.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Sonntag geht es um rund 450.000 Euro.

Joker

Einen Sologewinn gab es auch beim Joker. Einzig auf der Quittung eines Wieners bzw. einer Wienerin stand die richtige Joker Zahl, und das angekreuzte „Ja“ bringt somit mehr als 236.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 3. November 2021

5fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 4.550.660,34 – 6 Mio. warten 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 38.610,50 149 Fünfer zu je EUR 1.130,70 421 Vierer+ZZ zu je EUR 120,00 6.648 Vierer zu je EUR 42,20 9.861 Dreier+ZZ zu je EUR 12,80 102.859 Dreier zu je EUR 4,90 319.428 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 4 9 19 21 43 45 Zusatzzahl 3

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 3. November 2021

1 Sechser zu EUR 353.650,90 80 Fünfer zu je EUR 1.035,40 3.566 Vierer zu je EUR 20,70 58.869 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 4 9 19 29 34 38

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 3. November 2021

1 Joker EUR 236.286,00 6 mal EUR 8.800,00 135 mal EUR 880,00 1.316 mal EUR 88,00 11.538 mal EUR 8,00 114.113 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 4 7 6 5 6 2

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at