VP-Schwarz: „Österreich braucht Stabilität, keine Ego- und Machtspiele der SPÖ“

Neuwahl-Forderung der burgenländischen SPÖ geht an der Lebensrealität der Menschen vorbei

Wien (OTS) - „Österreich braucht Stabilität, keine Ego- und Machtspiele der SPÖ“, reagiert die stv. Generalsekretärin der neuen Volkspartei, Gaby Schwarz, auf die Forderung der SPÖ Burgenland nach raschen Neuwahlen im Bund. „Wir haben eine stabile Bundesregierung, die gerade mit vollem Tatendrang das äußerst ambitionierte Regierungsprogramm abarbeitet. Dass die Zusammenarbeit in der Bundesregierung funktioniert, zeigt sich auch anhand jener Projekte, die in dieser Legislaturperiode bereits ausgearbeitet wurden, wie der ökosozialen Steuerreform. Auch alle drängenden Herausforderungen, die mit der Bewältigung der Corona-Krise einhergehen, erfordern Stabilität, die diese Bundesregierung mit Alexander Schallenberg an der Spitze zu jeder Zeit gewährleistet. Die Neuwahl-Forderung der burgenländischen SPÖ geht hingegen völlig an der Lebensrealität der Menschen in unserem Land vorbei und wird einmal mehr Richtungsstreitigkeiten und Machtkämpfe innerhalb der Sozialdemokratie auslösen“, so Schwarz.

