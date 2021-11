Reichweitenrekord: Bis zu 591.000 sahen „Dok 1: Nichts geht mehr – Sieben Tage ohne Strom“ mit Hanno Settele in ORF 1

Wien (OTS) - Mit einem Reichweitenrekord erreichte „Dok 1: Nichts geht mehr – Sieben Tage ohne Strom“ mit Hanno Settele gestern, am 3. November 2021, um 20.15 Uhr in ORF 1 den höchsten Wert seit 2018 und Platz zwei seit Start des Sendeformats. Bis zu 591.000 und im Schnitt 546.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten bei einem Marktanteil von 18 Prozent (24 bzw. 25 Prozent in den jungen Zielgruppen) die Sendung, in der Hanno Settele nachfragte, wie gut Österreich für einen möglichen Blackout gerüstet ist. Damit waren auch die Marktanteile in den Zielgruppen 12+ und E-29 die höchsten seit 2018.

„Dok 1: Nichts geht mehr – Sieben Tage ohne Strom“ wird auf der ORF-TVthek österreichweit nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt. Auf Flimmit (www.flimmit.at) finden sich zudem zahlreiche weitere „Dok 1“-Ausgaben zum Nachsehen.

