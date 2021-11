10. Bezirk: „Die Kaiser“ gastieren im Waldmüller-Zentrum

Anmeldungen zum „Frühschoppen“ am 7.11.: 0660/46 46 614

Wien (OTS) - Das Sextett „Die Kaiser“ tritt am Sonntag, 7. November, bei einem „Frühschoppen“ im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) auf. Die 2009 von Charly Kaiser gegründete Gruppe ist seit 2019 in neuer Besetzung mit 6 Musikanten auf Erfolgskurs. Beim Konzert in Favoriten steht das Band-Mitglied „Chris Kaye“ im Mittelpunkt: Der stimmgewaltige Elvis Presley-Imitator trägt Stücke wie „Return To Sender“ vor. „Die Kaiser“ machen „Musik mit Herz!“, von heutigen Hits und Evergreens bis zu volkstümlichen Weisen, Pop und Schlagern. Die Veranstaltung dauert von 11.00 bis 14.00 Uhr. Die Besucherinnen und Besucher müssen die aktuellen Corona-Vorgaben befolgen und fixe „Musik-Beiträge“ (pro Person: 15 Euro) zahlen. Der Verein „Kultur 10“ bittet um Anmeldungen: Telefon 0660/46 46 614. Reservierungen via E-Mail: waldmuellerzentrum@chello.at.

Bei der Matinee erklingen auch Lieder aus den Alben „Das Feuer der Rose“ und „In der Hölle mach ich weiter“. Das jüngste Werk hat den Titel „Ich denk an dich“. Auf dem bunten Programm stehen „kaiserliche“ Single-Hits wie „Tu mir das bloß nicht an“ und „Auch Sterne brauchen Sonne“. Umfassende Infos zur Kapelle „Die Kaiser“ sind im Internet zu finden: www.diekaiser.at/.

Allgemeine Informationen:

~

Verein „Kultur 10“:

www.wien-favoriten.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

~

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse