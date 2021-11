Per Pedes oder Fahrrad: EU-Förderprojekte in ganz Österreich entdecken

Seit 1995 profitieren Österreichs Regionen von EU-Förderungen – 110 unterstützte Projekte stellen sich in neun Routen mit insgesamt fast 200 Kilometer Streckenlänge vor.

Wien (OTS) - Auf Spaziergängen und entlang von Radrouten erfahren, wie EU-Investitionen in Österreichs Regionen wirken: Das kann man seit diesem Sommer in Dornbirn, Villach, Reutte, dem Oberpinzgau, zwischen Gleisdorf und Feldbach, in Steyr, Wr. Neustadt, Wien und Eisenstadt Umgebung. Das sind die Orte und Regionen, die in diesem Jahr an der Kampagne „Europa in meiner Region“ ( www.europa-in-meiner-Region.at ) teilnehmen. Mehr als 100 regionale Förderprojekte aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen und aus allen Europäischen Struktur- und Investitionsfonds präsentieren sich dazu interessierten Bürgerinnen und Bürgern. Einfach „en passant“, ohne Termine oder Besichtigungen.

Anhand von Wanderkarten bzw. Radkarten, die bei Gemeinden oder in Tourismusbüros an den Routen aufliegen, kann man seine Region aus einem anderen Blickwinkel kennenlernen. Die Wege verlaufen - oft abseits touristischer Attraktionen - vorbei an Unternehmen, Universitäten, Bildungseinrichtungen oder lokalen Initiativen, die alle mithilfe von EU-Mitteln Projekte zum Wohle ihrer Region umsetzen.

Foto-Contest

Wer von seinem Spaziergang oder der Radtour Fotos macht und über die Website hochlädt, dem winkt eine schöne Trinkflasche, mehr dazu unter https://www.europa-in-meiner-region.at/2021/foto-contest .

16 Mrd. Euro für Österreichs Regionen

Seit dem Beitritt zur Europäischen Union im Jahr 1995 lukriert Österreich Fördermittel aus den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (Landwirtschafts-, Regional- und Sozialfonds). Gut 16 Mrd. Euro flossen nach Berechnungen des Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts bis 2020 aus diesen Fonds nach Österreich. Mit zusätzlichen Mitteln von Bund, Ländern und privaten Investoren summiert sich die Gesamtinvestition auf rund 34 Mrd. Euro, mit denen in den Regionen quer durch Österreich Projekte und Initiativen unterstützt wurden.

Die Aktion ist noch bis ins nächste Jahr online, interessierte Personen haben also noch ausreichend Zeit, die eine oder andere Route zu erkunden:

Burgenland: Radtour Eisenstadt Umgebung, https://www.europa-in-meiner-region.at/2021/burgenland, Projektstandorte in: Eisenstadt, Wulkaprodersdorf, Siegendorf, Mörbisch, Rust, St. Margarethen i.B.

Kärnten: Stadtspaziergang Villach, https://www.europa-in-meiner-region.at/2021/kaernten

Niederösterreich: Radtour Wr. Neustadt, https://www.europa-in-meiner-region.at/2021/niederoesterreich, Projektstandorte in: Lichtenwörth, Wr. Neustadt und Katzelsdorf

Oberösterreich: Stadtspaziergang Steyr, https://www.europa-in-meiner-region.at/2021/oberoesterreich

Salzburg, Radtour Zell am See bis Hollersbach, https://www.europa-in-meiner-region.at/2021/salzburg, Projektstandorte in: Zell am See, Piesendorf, Niedernsill, Stuhlfelden, Mittersill, Hollersbach

Steiermark: Radtour Gleisdorf bis Feldbach, https://www.europa-in-meiner-region.at/2021/steiermark, Projektstandorte in: Gleisdorf, St. Margarethen a.d.R., Studenzen, Feldbach

Tirol: Radtour Reutte, https://www.europa-in-meiner-region.at/2021/tirol, Projektstandorte in: Pflach, Reutte

Vorarlberg: Spaziergang Dornbirn, https://www.europa-in-meiner-region.at/2021/vorarlberg

Wien: Spaziergang im Nord-Westen Wiens, https://www.europa-in-meiner-region.at/2021/wien, Projektstandorte in: Währing, Hernals, Ottakring, Josefstadt, Innere Stadt, Alsergrund

Rückfragen & Kontakt:

Verwaltungsbehörde IWB/EFRE bei der ÖROK-Geschäftsstelle

Mag. Claudia Anreiter

Öffentlichkeitsarbeit

+43 1 53 53 444-33

anreiter @ oerok.gv.at