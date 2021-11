Biz#2 – die Fachmesse zur Planung von Events, Seminaren, Incentives und Geschäftsreisen: MICE ist Programm!

eventbiz | hotelbiz | seminarbiz

Perchtoldsdorf (OTS) - Am 18. November dreht sich im MAK Wien auf der Biz#2 – der Herbstausgabe der Fachmesse rund um die Planung von Events, Seminaren, Incentives und Geschäftsreisen - alles rund um M.I.C.E..

Neben den über 90 Ausstellern, die ihre Angebote und Highlights präsentieren, stehen kostenlose Vorträge zu aktuellen Themen der Tagungsbranche auf der Tagesordnung.

Ein Programm für alle MICE-terInnen

Wie schon in den Jahren zuvor ist das Programm auf die Interessen der Biz-BesucherInnen abgestimmt. Allen voran, stößt das aktuelle Thema Eventsicherheit in diesem Jahr auf besonders hohe Nachfrage. Georg Geczek, MBA vom Competence Center Event Safety Management des Wiener Rotes Kreuz richtet die Aufmerksamkeit bei seinem Vortrag auf Eventsicherheit bei kleineren und mittelgroßen Veranstaltungen. Martin Bardy, MA, BEd, BA, MBA, Geschäftsführer von SIFLUX – Crowd Safety Management, informiert über das COVID-19 Präventionskonzept, gibt Tipps und zeigt Stolperfallen in der Planung und Umsetzung auf. „Gerade mit diesen Vortragsslots, möchten wir EventmanagerInnen Knowhow und Expertise aus der Praxis mitgeben – immerhin steht die Sicherheit bei Veranstaltungen an oberster Stelle.“, so Thomas Reischer vom Organisationsteam der Biz.

Immer größer ist der Wunsch innerhalb der Tagungsbranche zu mehr Nachhaltigkeit bei Veranstaltungen, weshalb Dr. Regina Preslmair vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie einen Einblick in das bereits sehr begehrte Format „Green Meetings“ gibt. Wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenpassen, das verraten Jasmin Spreer, BA – Chefredakteurin von Tech & Nature - und Sonja Voss von Trending Topics in ihrem Vortrag.

Analog, virtuell, oder doch hybrid? Ausgelöst durch die Pandemie stehen auch diese Schlagworte in Bezug auf Events im Fokus und werden gebührend auf der Bühne behandelt. Wie die strategische Planung als Erfolgsformel für Hybride Events gilt, veranschaulichen Anna Ge, BA, MA, vom Brutkasten und Georg Aslanjan von b2Match. Wie sich Locations für Hybride Events gerüstet haben, erklärt Oliver Pötz, Event Residenzen Niederösterreich, auf der Biz und Erik R. Kastner, MBA von Opus Events berichtet darüber, warum analoge Events unsere MICE-Herzen höherschlagen lassen.

Abgerundet wird das Vortragsprogramm mit Inhalten zu den Themen Veranstaltungsrecht und Datenschutz. Dr. Mag. Klaus Christian Vögl und Dr. Tobias Tretzmüller, LL.M. teilen dazu ihre juristische Expertise mit den FachbesucherInnen.

Anmeldung für FachbesucherInnen

Die Teilnahme an der Biz ist für FachbesucherInnen kostenlos, eine online-Registrierung ist erforderlich und unter info.biz.co.at/anmeldung möglich. Eine Voranmeldung für die einzelnen Vorträge ist nicht notwendig.

Programmvorschau:

13.00 Uhr | Gut gelaufen ist nicht gut gemacht - die Relevanz von Sicherheit bei kleineren und mittleren Veranstaltungen

13.30 Uhr | Das COVID-19-Präventions-Konzept - die Stolperfallen in der Planung und Umsetzung

14.00 Uhr | Juristisches rund um COVID-19 und Events

14.30 Uhr | Hybride Events - strategische Planung als Erfolgsformel - Part 1 - Virtuelle Umsetzung

15.00 Uhr | Hybride Events - strategische Planung als Erfolgsformel - Part 2 - Physische Umsetzung

15.30 Uhr | Hybrid der neue Antrieb, nicht nur bei Autos

16.00 Uhr | Wie passen Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammen?

16.30 Uhr | Das neue Wiener Veranstaltungsgesetz

17.00 Uhr | Herzblut für analoge Events

17.30 Uhr | Veranstalter: Do's and Don'ts Datenschutz

18.00 Uhr | Green Meetings

Kurzfristige Programmänderungen vorbehalten





Die BIZ#2 2021 auf einen Blick:

Donnerstag, 18. November 2021 |12.00 – 19.00 Uhr

Location: MAK Wien (Eingang Weiskirchnerstrasse 3, 1010 Wien)

Alle Details zur Veranstaltung unter https://biz.co.at

Biz auf Facebook: https://www.facebook.com/biz.co.at

Jetzt als FachbesucherIn anmelden! Die Teilnahme an der Biz ist für FachbesucherInnen kostenlos, eine Registrierung online ist erforderlich zu Registrierung

Rückfragen & Kontakt:

n.b.s marketing & events GmbH

Thomas Reischer - Organisationsteam

Elisabethstraße 23, 2380 Perchtoldsdorf

T: 01/867 36 60-10

office(at)biz.co.at