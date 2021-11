ORF-Premiere: „Die Chefin“ ermittelt in 90-minütigem Special am 5. November in ORF 2

Vera Lanz alias Katharina Böhm muss bei den Ermittlungen zu „Spender 5634“ einen alten Fall wieder aufrollen

Wien (OTS) - Spannender Fall für „Die Chefin“ – Kommissarin Vera Lanz alias Katharina Böhm ermittelt im Serienspecial in Spielfilmlänge! Der „Spender 5634“ gibt dem Ermittlungsteam in der ORF-Premiere am Freitag, dem 5. November 2021, um 20.15 Uhr in ORF 2 Rätsel auf. Nach dem gewaltsamen Tod eines verurteilten Raubmörders muss ein alter Fall neu aufgerollt werden, denn nach 20 Jahren ist immer noch unklar, was mit der millionenschweren Beute von damals passiert ist.

Neben Katharina Böhm, Jürgen Tonkel, Jonathan Hutter und Olga von Luckwald sind in Episodenrollen u. a. Martin Brambach, Marie-Lou Sellem, Anselm Bresgott, Özgür Karadeniz, Norbert Ortner und Tom Beck zu sehen. Beim 90-minütigen Special führte Florian Kern Regie nach einem Drehbuch von Peter Kocyla. Den nächsten Einsatz für „Die Chefin“ gibt es am Freitag, dem 12. November, um 20.15 Uhr, wenn mit „Frage der Moral“ ein neuer Fall der aktuellen Staffel auf dem Programm von ORF 2 steht.

Mehr zum Inhalt von „Spender 5634“ am 5. November um 20.15 Uhr in ORF 2

Im März 2000 sterben zwei Sicherheitsbeamte bei einem Überfall auf einen Geldtransporter. Einer der Räuber entkommt unerkannt mit der Beute. Sein Komplize Günther Kujawa hat weniger Glück. Er wird verhaftet und wandert für 20 Jahre ins Gefängnis. Drei Wochen nach seiner Entlassung ist Kujawa tot. In der Wohnung des Ermordeten entdecken Vera Lanz (Katharina Böhm) und ihr Team ein Flugticket nach Venezuela, Drogen und 500.000 Euro in bar. Doch wo ist der Rest der millionenschweren Beute hin? Steht seine Ermordung im Zusammenhang mit dem Überfall? Da führt ein Hinweis die Kommissarin zu einer Fruchtbarkeitsklinik, für die Kujawa als Samenspender tätig war.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at