Stylisch und nachhaltig: Die Wassersprudler von SodaStream als perfektes Weihnachtsgeschenk für die ganze Familie

Wien (OTS) - Wien, 04. November 2021 – Die Tage, an denen man sich Gedanken um schöne und gleichzeitig praktische sowie sinnvolle Weihnachtsgeschenke für Familie und Freunde macht, rücken immer näher. Und immer mehr Österreicherinnen und Österreicher haben sich vorgenommen: Heuer soll Weihnachten nicht wieder in einem großen Geschenketrubel enden, dieses Jahr will ich etwas wirklich Sinnvolles verschenken! Da bietet sich ein Wassersprudler von SodaStream als perfekte Geschenk-Lösung an. Denn mit den stilvollen und praktischen Wassersprudlern tragen Familie und Freunde aktiv zum Umweltschutz bei und ersparen sich gleichzeitig unnötiges Schleppen von Getränkekisten.

Seit Jahren werden Wassersprudler in immer mehr österreichischen Haushalten zum Hit. Kein Wunder – kann man doch mit den praktischen Sprudlern nach Belieben das köstliche heimische Trinkwasser in prickelndes Sodawasser verwandeln. Dies bringt jede Menge Vorteile im Vergleich zum Kauf von Wasserflaschen im Supermarkt: Weniger Schleppen und das Wissen, dass man etwas Gutes für die Umwelt tut. Denn mit SodaStream Wassersprudlern ist es ein Leichtes, die Umwelt zu entlasten: Allein im Jahr 2020 konnten durch Wassersprudler in Österreich rund 300 Millionen Einweg-Plastikflaschen vermieden werden.

SodaStream DUO: Die elegante Geschenkidee mit Stil

Wer Freunden und Familie etwas Schönes und Praktisches zugleich schenken möchte, liegt mit der SodaStream DUO genau richtig. Aufgrund seines edlen Designs ist der von Testsieger mit „Sehr Gut“ (1,3) ausgezeichnete Wassersprudler ein echter Blickfang. Dank ihres dualen Systems sprudelt die DUO ressourcenschonend Leitungswasser sowohl in der 1-Liter-Glasflasche für zu Hause als auch in der wiederverwendbaren BPA-freien 1-Liter-Kunststoff­flasche für unterwegs.

In edlem Titan oder strahlendem Weiß wird der Wassersprudler zum Hingucker in jeder Küche und lässt so Interior-Herzen höherschlagen. Mit einer Höhe von nur 44 cm ist die DUO die kompakteste Maschine im SodaStream Sortiment und passt problemlos unter fast jeden Küchenkasten.

Sprudelliebhaber müssen dank der Quick Connect Zylinder-Technologie den Kohlensäurezylinder nicht mehr einschrauben, sondern können ihn einfach und bequem einsetzen. Die SodaStream DUO ist das perfekte Geschenk unter jedem Weihnachtsbaum – strahlende Augen bei der Bescherung sind damit garantiert.

Wassersprudler TERRA als perfektes Einsteigermodell für Groß und Klein

Umweltbewussten Familien beschert das neue Einsteigermodell TERRA ein weihnachtliches Sprudelerlebnis. In klarem Schwarz oder Weiß passt die TERRA in praktisch jede Küche; dank ihrer schlanken und kompakten Form auch in jede noch so kleine.

Der neue Wassersprudler besticht durch Design und hohen Bedienungskomfort. Ein breiterer Knopf und der neue Snap-Lock-Verschluss machen das Sprudeln noch einfacher. Die BPA-freie, spülmaschinengeeignete 1-Liter-Kunststoffflasche wird einfach eingeklinkt und automatisch arretiert, ein Einschrauben der Flasche ist nicht nötig. Anschließend lässt sich die Kohlensäure individuell dosieren und per Knopfdruck ins Trinkwasser sprudeln.

Die TERRA ist nach der DUO der zweite SodaStream Wassersprudler mit der neuen Quick Connect Zylinder-Technologie. So lassen sich ganz bequem bis zu 60 Liter Leitungswasser per Knopfdruck in frisch gesprudeltes Wasser verwandeln. Damit ist die prickelnde Erfrischung allzeit griffbereit; zusätzlich spart man Platz für die Lagerung von Kisten sowie Sixpacks und vermeidet unnötiges Schleppen. Außerdem lassen sich damit bis zu Tausende Einweg-Plastikflaschen einsparen. Dies freut nicht nur die Liebsten, sondern auch die Umwelt. Beide Wassersprudler sind im Handel sowie Online unter www.sodastream.at erhältlich.

Produktinformationen Wassersprudler TERRA

Inkl. Kunststoffflasche (1 L)

60 L Quick Connect Kohlensäure-Zylinder

Schwarz oder Weiß, UVP: 99,90€

Produktinformationen Wassersprudler DUO

Inkl. Glasflasche & Kunststoffflasche (1 L)

60 L Quick Connect Kohlensäure-Zylinder

Titan oder Weiß, UVP: 169,90 €

Rückfragen & Kontakt:

Florian Faber

alpha_z Kommunikationsberatung GmbH

Tel.: +43 1 522 55 50-302

E-Mail: florian.faber @ alpha-z.at