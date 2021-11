„Das wertvollste Werk der Welt“ – Warum das Leopold Museum gemeinsam mit dem Klimaschutzministerium „Luft“ ausstellt.

Kunst in ihrer fortschrittlichsten Form zeigt Probleme sowie Missstände auf und regt zur Lösungsfindung an. Die gefährdete Umwelt und damit unsere Zukunft sind selbstverständlich keine Ausnahme Hans-Peter Wipplinger, museologischer Direktor des Leopold Museum 1/3

Das Leopold Museum ist Schauplatz und Bewahrungsort der fortschrittlichen Kunst und der Ideen der Wiener Moderne. Teil dieser zukunftsgerichteten Aktion zu sein, und so unseren Auftrag als Museum noch umfassender zu begreifen, erfüllt uns mit großer Freude Moritz Stipsicz, kaufmännischer Direktor 2/3

Saubere Luft ist ein wertvolles Gut, auf das wir aufpassen müssen. Mit dem KlimaTicket kann jeder und jede Einzelne dabei mithelfen. Wer klimafreundlich mit den Öffis unterwegs ist, spart Abgase und CO2. Das ist gut für das Klima, für unsere Umwelt und die Luft, die wir atmen Leonore Gewessler, Klimaschutzministerin 3/3

Wien (OTS) - Vergangene Woche hat das Leopold Museum die Enthüllung des „wertvollsten Werkes der Welt“ angekündigt. Nach Spekulationen darüber, um welches Objekt von welchem/r Künstler*in es sich handeln könnte, ist der Vorhang um das Geheimnis nun gelüftet: Im Wiener Leopold Museum wird seit dem 4. November „Luft“, nur von einem Rahmen eingefasst, ausgestellt. Die saubere Luft, die es zu bewahren gilt, soll dabei als noch wertvoller gezeigt werden als die zahlreichen Meisterwerke verschiedener Künstler*innen. Die Aktion entstand in Zusammenarbeit mit dem Klimaschutzministerium.

„ Kunst in ihrer fortschrittlichsten Form zeigt Probleme sowie Missstände auf und regt zur Lösungsfindung an. Die gefährdete Umwelt und damit unsere Zukunft sind selbstverständlich keine Ausnahme “, äußert sich Hans-Peter Wipplinger, museologischer Direktor des Leopold Museum, zu der Aktion. „ Das Leopold Museum ist Schauplatz und Bewahrungsort der fortschrittlichen Kunst und der Ideen der Wiener Moderne. Teil dieser zukunftsgerichteten Aktion zu sein, und so unseren Auftrag als Museum noch umfassender zu begreifen, erfüllt uns mit großer Freude “, schließt Moritz Stipsicz, kaufmännischer Direktor, ab.

„ Saubere Luft ist ein wertvolles Gut, auf das wir aufpassen müssen. Mit dem KlimaTicket kann jeder und jede Einzelne dabei mithelfen. Wer klimafreundlich mit den Öffis unterwegs ist, spart Abgase und CO2. Das ist gut für das Klima, für unsere Umwelt und die Luft, die wir atmen “, so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. „Mit dem Leopold Museum haben wir einen Partner in der Kunstwelt gefunden, der es ebenso versteht, Wertvolles zu schützen. Und dessen Selbstverständnis sich mit unserem deckt.“.

Das "Ausstellungsstück" wird bis zum 3. Dezember im Atrium des Leopold Museum zu sehen sein.

Rückfragen & Kontakt:

Leopold Museum-Privatstiftung

Mag. Klaus Pokorny und Veronika Werkner, BA

Presse/Public Relations

0043 1 525 70 - 1507 bzw. 1541

presse @ leopoldmuseum.org

www.leopoldmuseum.org