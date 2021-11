ORF Vorarlberg live beim FIS Ski-Weltcup in Lech-Zürs

ORF Vorarlberg mit dem gläsernen Studio direkt im Zielbereich des Flexenrace

Wien (OTS) - Österreich fiebert mit in der Ski-Weltcup-Saison 2021/22 – und der ORF Vorarlberg ist live mit dabei, wenn sich am 13. und 14. November die weltbesten Damen und Herren jeweils im Parallel-Bewerb messen. Im vergangenen Jahr ist der alpine Ski-Weltcup nach 26 Jahren wieder nach Lech-Zürs zurückgekehrt, coronabedingt ohne Publikum. Heuer sind unter Einhaltung aller Corona-Regeln bis zu 5.000 Besucherinnen und Besucher zugelassen. Wesentlich mehr Fans können das Spektakel über die ORF-Medien in TV, Radio und online mitverfolgen. ORF 1 überträgt am 13. November ab 9.40 bzw. 16.40 Uhr und am 14. November ab 9.40 bzw. 15.40 Uhr.

Gläsernes Studio des ORF Vorarlberg auf über 1.700 Metern Höhe

Direkt im Zielgelände des Rennens steht das mobile Studio des ORF Vorarlberg. Von dort aus wird das ORF-Team multimedial über das Geschehen vor Ort informieren und die einzigartige Stimmung zu den Sportbegeisterten nach Hause bringen.

An beiden Renntagen (13. und 14. November 2021) sendet ORF Radio Vorarlberg live aus dem „Studio am Berg“. Am Samstag, 13. November, wird von 10.00 bis 20.00 Uhr und am Sonntag, 14. November, von 11.00 bis 20.00 Uhr live übertragen. Aus Lech-Zürs melden sich Roman Neugebauer und Christian Suter. Sportreporter Andreas Blum berichtet von den Rennen und Reporterin Inés Mäser ist im Gelände mit Sportlerinnen und Sportlern, Fans, Einheimischen und Mitwirkenden im Gespräch. Dazu gibt es den passenden Sound von ORF Radio Vorarlberg.

Auch vorarlberg.ORF.at und die Social-Media-Kanäle des ORF Vorarlberg informieren über die spektakulären Qualifikationsrunden und Skirennen vom Flexenrace am Arlberg. In der TV-Sendung „Vorarlberg heute“ (19.00 Uhr, ORF 2 V) gibt es an beiden Abenden ausführliche Berichte sowie Interviews von den Rennen und dem Geschehen rundherum.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Die Spitzensportler dynamisch am Hang, ein Mega-Publikum mit Top-Stimmung im Zielbereich und mittendrin ist der ORF Vorarlberg mit dem gläsernen Studio, um allen Sportfans die Rennen hautnah und multimedial präsentieren zu können.“

Thomas König, Sportkoordinator ORF Vorarlberg: „Schon bei der Premiere im Vorjahr hat Lech-Zürs die besten Parallel-Bewerbe der Weltcup-Geschichte ausgerichtet. Und heuer stellt Vorarlberg mit Katharina Liensberger auch noch die Weltmeisterin in dieser Disziplin.“

