Mozarthaus Vienna: Mozart & More

Der Bösendorfer Samstagnachmittag-Konzert-Zyklus im Mozarthaus Vienna

Wien (OTS/RK) - Bösendorfer in Kooperation mit dem Mozarthaus Vienna, ein Museum der Wien Holding, präsentiert ab 11. November 2021 an vier Samstagen um 15.00 Uhr den Konzertzyklus „Mozart & More“ im Bösendorfer-Saal des Museums. Der Wiener Klang seit 1828 von Bösendorfer trifft auf die vielversprechendsten Talente, die sich im Rahmen der Konzertreihe mit W.A. Mozart auseinandersetzen. Besucher*innen erwarten vier außergewöhnliche Konzertnachmittage im einzigartigen Ambiente, welches noch im Geiste der schöpferischen Energie Mozarts ist. Dabei präsentieren Musiker*innen ausgewählte Musikstücke von Wolfgang Amadé Mozart und weiteren bekannten Komponisten wie Schubert, Kreisler, Strauss, Mendelssohn-Bartholdy, Schumann, Liszt, Chopin, Rachmaninov, Smetana und Brahms. Tickets sind zum Preis von je 14 Euro an der Museumskassa und bei Wien Ticket erhältlich.

Samstag, 06.11.2021 - 15.00 Uhr

Es spielen Ioana Goncea (Violine) und Adela Liculescu (Klavier).

Das Programm im Detail:

W.A. Mozart | Sonate in e-moll, K.304

F. Schubert | Grand Duo in A-Dur, D.574

F. Kreisler | Drei alte Wiener Tänze (Liebesleid, Liebesfreud, Schön Rosmarin)

R. Strauss | Sonate op 18 in Es-Dur

Samstag, 20.11.2021 - 15.00 Uhr

Es spielt Catalina Butcaru (Klavier)

Das Programm im Detail:

W.A.Mozart | Adagio in h-Moll KV 540

F. Mendelssohn-Bartholdy | Lieder ohne Worte op.19 nr.1., op.19/5, op.38/5, op.38/6, op.67/2

F. Mendelssohn-Bartholdy | Phantasie op.28 in fis-Moll

R. Schumann | Arabesque op.18

Schumann/Liszt | Frühlingsnacht und Widmung

F. Chopin | Variationen über ein Thema „Là cidarem la mano“ aus Mozarts „Don Giovanni“ op.2

Samstag, 04.12.2021 - 15.00

Es spielt das Tres Partes Trio: Angelika Moskal (Violine), Clemens Boigner (Cello) und Diana Fuchs (Klavier)

Das Programm im Detail:

W.A. Mozart | Triosatz D-Dur, KV 442

S. Rachmaninov | Trio élégiaque Nr. 1 g-Moll

B. Smetana | Klaviertrio g-Moll op.15

Samstag, 18.12.2021 - 15.00 Uhr

Simon Goshev (Klavier) spielt Werke von Mozart, Liszt und Brahms.

Mehr Infos zu Mozart & More unter: https://www.mozarthausvienna.at/de/BESUCH/Konzerte-Termine

Tickets:

Tickets sind an der Museumskassa (Di-So 10.00 – 17.30 Uhr) und bei Wien Ticket erhältlich: im Wien Ticket-Callcenter (01/588 85, täglich von 8.00 - 20.00 Uhr), im Wien Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, täglich von 10.00 - 19.00 Uhr), online auf www.wien-ticket.at sowie in allen weiteren Wien Ticket-Vorverkaufsstellen.

