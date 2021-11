ORF III am Freitag: „So ein Theater“-Doppel mit Alfred Böhm, Senta Wengraf und Elfriede Ott in „Der Mustergatte“

Außerdem: Gideon Singer, Christian Futterknecht u. v. m. in „Lauf doch nicht immer weg“

Wien (OTS) - „So ein Theater“ heißt es am Freitag, dem 5. November 2021, wieder, wenn ORF III Kultur und Information zu einem zweiteiligen Theaterabend mit Aufzeichnungen aus den Wiener Kammerspielen von 1980 bzw. 1989 lädt.

Im Hauptabend präsentiert „So ein Theater“ die 1980 aufgezeichnete Inszenierung „Der Mustergatte“ (20.15 Uhr) mit den Schauspielgrößen Alfred Böhm, Senta Wengraf und Elfriede Ott. In der Ehe Winkler hängt der Haussegen schief, so möchte sich Elisabeth (Wengraf) von ihrem Friedrich (Böhm) scheiden lassen. Bieder, lasterlos und immer noch schwer in sie verliebt langweilt er Elisabeth unendlich. Um ihren Friedrich aus der Reserve zu locken, verabredet sie sich mit einem Verflossenen. Doch als sie zu später Stunde und in bester Laune nach Hause kommt, findet sie ihren Mann unerwartet selbst in weiblicher Gesellschaft.

Danach steht die Komödie „Lauf doch nicht immer weg“ (22.00 Uhr) mit Christian Futterknecht, Gideon Singer, Adelheid Picha u. v. m. auf dem Spielplan. Im Pfarrhaus einer englischen Kleinstadt spielen sich während des Zweiten Weltkriegs so manch abstruse Szenen ab: Ein Bischof landet in der Brombeerhecke, eine Jungfer mit dem Pfarrer im Schrank, ein Aushilfsgeistlicher weiß nicht, wo er hingehört, und dann auch noch ein ungebetener Gast. Ein perfektes Handlungsgefüge des exzellenten Komödienschreibers Philip King.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at