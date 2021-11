Terminaviso: 70. Österreichischen Städtetag 2021 in St. Pölten

Generalversammlung des Österreichischen Städtetages heuer ganz im Zeichen der Städte und der Bewältigung der Pandemie

Wien (OTS/RK) - Von Mittwoch, 10. November bis Freitag, 12. November 2021 laden der Österreichische Städtebund und die Stadt St. Pölten zum 70. Österreichischen Städtetag 2021.

Unter dem Motto „Mittendrin und Miteinander: Gemeinsam sind wir Stadt“ stehen die feierliche Eröffnung mit u.a. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Städtebund-Präsident Michael Ludwig und dem Festreferat von Trend- und Zukunftsforscher Harry Gatterer (Zukunftsinstitut) ganz im Zeichen der Bewältigung der Corona-Pandemie und der gesellschaftlichen Folgen.

Rund 700 Bürgermeister*innen und Kommunalpolitiker*innen aus ganz Österreich sowie europäische Vertreter*innen werden in St. Pölten erwartet.

Der Österreichische Städtetag – er ist die Generalversammlung des Österreichischen Städtebundes und seiner 259 Mitglieder – hat zuletzt im Mai 2019 in der Freistadt Rust stattgefunden und konnte seit Mai 2019 wegen der Covid-Pandemie nicht mit Publikum abgehalten werden.

Für den 70. Österreichische Städtetag in St. Pölten sind daher strengste Hygienemaßnahmen vorgesehen: Am Veranstaltungsgelände gilt – unabhängig von der gesetzlichen Vorgabe - eine strikte 2-G-Regel (www.staedtetag.at/covid), die Teilnehmer*innen müssen also genesen oder geimpft sein und sich vorab registrieren. Beim Zutritt müssen die Nachweise vorgelegt werden.

Programmüberblick 70. Österreichischer Städtetag 2021

Mittwoch, 10. November 2021: 11:15 Uhr Pressekonferenz vor der Eröffnung mit Städtebund-Präsident Bürgermeister Michael Ludwig, Bürgermeister Thomas Steiner (Eisenstadt), Bürgermeister Matthias Stadler (St. Pölten) und Thomas Weninger, Generalsekretär des Österreichischen Städtebundes, Ort: VAZ St. Pölten, Kelsengasse 9 (Restaurant), 3100 St. Pölten (Akkreditierung erforderlich; 2-G-Nachweis beim Zutritt bereithalten) (Livestream)

Mittwoch, 10. November 2021: 15 Uhr Feierliche Eröffnung des 70. Städtetages 2021 im VAZ St. Pölten mit u.a. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bundesministerin Elisabeth Köstinger und Städtebund-Präsident Bürgermeister Michael Ludwig; Ort: VAZ St. Pölten (Livestream)

Donnerstag, 11. November 2021: Arbeitskreise zu den Themen „Krisenfeste Gemeindefinanzen“ (AK1) „Mehr (er-)Leben in der Innenstadt“ (AK2), „Frauen vor: „Gleichstellung in der Kommune“ (AK3) und „Post-Corona-Stadtmanagement: Wie Städte in Zukunft organisiert werden“ (AK4); Ort: VAZ St. Pölten (Livestream)

Freitag, 12.11. Abschlussplenum mit einer hochkarätigen Podiumsdiskussion, die sich unter dem Titel „Jugend: Raus aus dem Krisenmodus“ mit den Auswirkungen der Covid-Krise auf Jugendliche befasst. Unter anderem mit Bundesminister Wolfgang Mückstein und Paul Plener, Leiter der Abteilung für Jugendpsychiatrie am AKH Wien und Patrik Degiacomi, Bildungsstadtrat der Stadt Chur/Schweiz; Ort: VAZ St. Pölten (Livestream)

Die RK/Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien wird laufend berichten. Akkreditierung für Medienvertreter*innen: saskia.schwaiger @ staedtebund.gv.at

Fotos zum Download unter: www.markuswache.com/archiv/staedtetag2021 (Fotocredit: Markus Wache/markuswache.com)

Hashtag #staedtetag2021

Weitere Informationen: www.staedtetag.at oder www.staedtebund.gv.at



