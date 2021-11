„Dancing Stars“: Siebente Live-Show am 5. November in ORF 1

Zehn Solotänze, fünf Paare und vier Tickets für die nächste Runde

Wien (OTS) - Zehn Solotänze, fünf Paare und eine Entscheidung – am Freitag, dem 5. November 2021, müssen ab 20.15 Uhr live in ORF 1 die fünf „Dancing Stars“-Paare – Caroline Athanasiadis & Danilo Campisi, Kristina Inhof & Dimitar Stefanin, Bernhard Kohl & Vesela Dimova, Nina Kraft & Stefan Herzog sowie Jasmin Ouschan & Florian Gschaider – bei jeweils zwei Solotänzen ihr Bestes geben, um Jury und Publikum von ihren tänzerischen Qualitäten zu überzeugen und ihr Ticket für die nächste Runde zu lösen. Auf der Tanzkarte jedes Paares stehen ein Standardtanz und ein Lateintanz. Eröffnet wird die Show dieses Mal mit einem besonderen Highlight: Die Balletttänzer/innen Anna Shepelyeva und Alexandru Tcacenco der „Vereinigung Wiener Staatsopernballett“ zeigen eine Choreografie von „Schwanensee“. Außerdem legen die Profis Lenka Pohoralek, Manuela Stöckl, Julia Burghardt, Kati Kallus und Conny Kreuter einen heißen Salsa zu „Hamma“ aufs Parkett des „Dancing Stars“-Ballrooms. Moderiert wird der ORF-1-Tanzevent von Mirjam Weichselbraun und Norbert Oberhauser.

„Dancing Stars – backstage“ – Silvia Schneider präsentiert das TV-Magazin zum Tanzevent im Vorabend von ORF 1

Exklusive Einblicke hinter die Kulissen des glamourösesten Ballsaals des Landes! Silvia Schneider, die selbst im Vorjahr im Finale des ORF-Tanzevents stand, präsentiert jeden Freitag um 18.10 Uhr in ORF 1 bei „Dancing Stars – backstage“ den Show-Alltag der prominenten Tanzpaare: Diesmal bittet sie Faris Rahoma zum Interview und schaut mit Nina Kraft und ihrem Bobtail Paulina beim Hundefriseur vorbei. Außerdem trifft Silvia jene beiden Österreicher, die zwei wichtige Tanzsport-Institutionen leiten, und ausgezogen sind, um Strass, Federn und Plissee in den Ballroom zu bringen.

Musikauswahl und Votingnummern

Bis zu zehn Punkte für die Tanzleistungen der „Dancing Stars“ vergeben Balázs Ekker, Karina Sarkissova und Maria Santner. Unter 09010 5909 und der angehängten zweistelligen Paarnummer (50 Cent pro Anruf/SMS) kann für die jeweiligen Favoriten gevotet werden. Die Votingnummern müssen nicht der Startreihenfolge entsprechen.

Paar 02: Kristina Inhof & Dimitar Stefanin tanzen einen Tango zu „Jealousy“ und einen Cha Cha Cha zu „There’s Nothing Holdin’ Me Back“ Paar 05: Bernhard Kohl & Vesela Dimova tanzen einen Quickstep zu „Jungle Drum“ und eine Rumba zu „Walk on the Wild Side“

Paar 06: Nina Kraft & Stefan Herzog tanzen einen Slowfox zu „You’ve Got a Friend in Me“ und einen Cha Cha Cha zu „I’m Outta Love“ Paar 08: Jasmin Ouschan & Florian Gschaider tanzen einen Slowfox zu „Fever“ und eine Samba zu „A far l’amore comincia tu“

Paar 10: Caroline Athanasiadis & Danilo Campisi tanzen einen Langsamen Walzer zu „My Love“ und einen Paso Doble zu „It’s My Life“

„Dancing Stars“ im ORF – barrierefrei für seh- und hörbeeinträchtigtes Publikum

„Dancing Stars“ wird umfassend barrierefrei ausgestrahlt: Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Für das blinde und sehbehinderte Publikum werden die Elemente der Bildsprache und die Emotionen im Ballroom durch jeweils zwei Audiokommentator/innen live erlebbar gemacht. Alexandra Kloiber-Kamer, Bernd Kainz und Gregor Waltl begleiten ihr Publikum von der Premiere bis zum Finale, um durch akustische Bildbeschreibungen die Farben und die Machart der Kostüme, die Choreografie der Tänze, Gestik, Mimik und Showeffekte zu transportieren. Der live gesprochene Audiokommentar wird durch Umschalten auf den zweiten Tonkanal der Fernbedienung sowie auf der ORF-TVthek (live und sieben Tage on demand) hörbar gemacht.

„Dancing Stars“ online und im ORF TELETEXT

Im Web ist dancingstars.ORF.at wieder Anlaufstelle Nummer eins für alle Fans des ORF-Ballrooms. Die multimediale Seite liefert laufend alles Aktuelle, Spannende und Wissenswerte zum Tanzevent. Der „Ballroom-Talk“ mit den originellsten Social-Media-Postings auf Instagram, Facebook und Twitter unter #dancingstars21 wird außerdem während der Show am Freitag zum Live-Ticker und unterhaltsamen Begleitprogramm beim Auf-der-Couch-Surfen. Die ORF-TVthek bringt alle TV-Shows im Live-Stream und ein On-Demand-Themenschwerpunkt präsentiert das gesamte „Dancing Stars“-Video-Angebot auf einen Blick. Auf ORF extra gibt es zudem noch die Lieblingsrezepte der Stars zum Nachkochen. Und auch auf der „Dancing Stars“-Facebookseite können sich Tanzbegeisterte über das Geschehen vor und hinter den Kulissen informieren. Der ORF TELETEXT berichtet in den Magazinen „Kultur und Show“ sowie „Leute“ ausführlich über den ORF-Ballroom.

