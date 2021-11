„Margeriten-Formation“ bei „Was gibt es Neues?“ am 5. November in ORF 1

Mit Seidl, Straßer, Puntigam, Lukas und Sarsam

Wien (OTS) - „Warum hält der australische Leierschwanzvogel bei der Paarung dem Weibchen die Augen zu?“ Das ist eine der seltsamen Fragen von Oliver Baier in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 5. November 2021, um 22.45 Uhr in ORF 1 anlässlich des ORF-Schwerpunkts „MUTTER ERDE: Klima schützen, Arten schützen – Nachgefragt“.

Das Team, bestehend aus Gery Seidl, Katharina Straßer, Martin Puntigam (er feiert mit den „Science Busters“ am 10. November in ORF 1 die 100. Sendung), Leo Lukas und Omar Sarsam, hat auch entsprechend kuriose Antworten parat. Passend zum Thema ist auch der Promifragesteller: Der Direktor des Schönbrunner Tiergartens, Stephan Hering-Hagenbeck, möchte wissen, was man unter einer „Margeriten-Formation“ versteht.

