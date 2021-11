Voting-Start für NESTROY-ORF-III-Publikumspreis 2021

Wien (OTS) - Ab 8. November können Sie unter http://tv.orf.at/orfdrei für Ihren Publikumsliebling abstimmen und Tickets für die NESTROY-Gala gewinnen.

Am Sonntag, 21. November 2021, wird im Theater an der Wien zum 22. Mal der Wiener Theaterpreis NESTROY überreicht. In der populären Spezialkategorie erhält auch das Publikum wieder die Chance, für seinen Liebling der vergangenen Theatersaison abzustimmen. Die Abstimmung startet am Montag, 8. November auf http://tv.orf.at/orfdrei und endet am Samstag, 20. November, um 23.59 Uhr. Unter allen Teilnehmer*innen werden 1x2 Tickets für die NESTROY-Gala verlost.

Für den NESTROY-ORF-III-Publikumspreis sind nominiert: Verena Altenberger, Maria Bill, Chris Lohner, Ulli Maier, Sophie von Kessel, Jan Bülow, Lars Eidinger, Johannes Krisch, Franz Pätzold und Andreas Vitásek.

Das ORF-III-Magazin „Kultur Heute“ begleitet das Voting und stellt werktäglich ab Montag, dem 8. November, um 19.45 Uhr die Nominierten in Kurzporträts vor. Der Gewinner bzw. die Gewinnerin des Votings wird im Rahmen der NESTROY-Verleihung am 21. November im Theater an der Wien bekanntgegeben.

ORF III Kultur und Information ist wieder mit dabei und überträgt den „Red Carpet“ sowie die anschließende Preisverleihung live-zeitversetzt ab 19.45 Uhr. ORF 2 berichtet im „kulturMontag“ am 22. November ab 22.30 Uhr über die Gala.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sabine Siegert-Berg, Wiener Bühnenverein

Tel.: 01/588 30-1531, 0664 85 60 363

presse @ nestroypreis.at, www.nestroypreis.at