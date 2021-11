AVISO: Donnerstag, 11.11. – 11:30 Uhr: Pressekonferenz nach dem Kick Off "Alternative Treibstoffe in der Luftfahrt"

Wien (OTS) - Die Corona-Krise hat die Luftfahrt-Branche verändert. Unternehmen und Beschäftigte standen und stehen vor bisher noch nie gesehenen Herausforderungen. Neben der Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19 Pandemie sieht sich die Luftfahrt mit einer weiteren großen Herausforderung konfrontiert – dem Klimawandel.

Staatssekretär Magnus Brunner startet dazu eine Diskussionsreihe zum Thema „Alternative Treibstoffe in der Luftfahrt“ und lädt am Vormittag des 11. November zum Kick Off. Teilnehmende sind Vertreterinnen und Vertreter der Energie- und Luftfahrtindustrie sowie der Wissenschaft mit Fokus auf alternative Treibstoffe in der Luftfahrt.

Das Ziel der Gespräche: Produktionskapazitäten für alternative Treibstoffe für die Luftfahrt, insbesondere E-Fuels, in Österreich ausbauen. Staatssekretär Magnus Brunner und Institutsleiter Holger Friehmelt laden dazu nach dem Kick Off zu einer gemeinsamen Pressekonferenz zum Thema "Alternative Treibstoffe in der Luftfahrt".

Teilnehmer:

Dr. Magnus Brunner, LL.M., Staatssekretär für Luftfahrt

Dr. Ing. Holger Friehmelt, Institutsleiter Aviation, FH Joanneum

Zeit: Donnerstag, 11.11.2021, 11:30 Uhr

Ort: Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, Erdgeschoß, Raum EGB31, Radetzkystraße 2, 1030 Wien

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 sind MedienvertreterInnen herzlich zu diesem Termin eingeladen. Aufgrund der COVID-19-Sicherheitsmaßnahmen ist eine Akkreditierung unter michael.ulrich@bmk.gv.at erforderlich.

