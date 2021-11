gurkerl.at bekommt Zuwachs: Willkommen, Gürkchen Club!

Speziell für junge Familien und werdende Eltern

Wien (OTS) - Besonders junge Familien und werdende Eltern mussten in den letzten Monaten starke Nerven und Organisationstalent beweisen. Um ihr Leben bei den wöchentlichen Einkäufen für die ganze Familie weiter zu erleichtern, hat sich gurkerl.at, Österreichs innovativster Online-Supermarkt, ein spezielles Programm für sie einfallen lassen: Der neue Gürkchen Club heißt sie herzlich willkommen.

Mit dem neuen Gürkchen Club erhalten werdende Eltern und junge Familien mit Kindern bis 12 Jahren als Mitglieder, dank des exklusiv für den Gürkchen Club etablierten Payback-Systems, Credits für den nächsten Einkauf zurück. Außerdem sparen sie pro Einkauf nicht nur Zeit, sondern auch bares Geld mit den über 60 Preisreduktionen des Gürkchen Clubs, die nur für Mitglieder zugänglich sind. Die Mitgliedschaft im Gürkchen Club ist für Familien mit Kindern bis zwölf Jahren und werdende Eltern kostenfrei.

Vorteile anhand durchschnittlicher gurkerl.at Kund:innen ermittelt

„ Anhand einer gurkerl.at Kundin bzw. eines Kunden, die bzw. der durchschnittlich ein bis zwei Mal pro Woche für ihre bzw. seine Familie einkauft, haben wir ermittelt, welche Vorteile unser neuer Gürkchen Club für sie bzw. ihn bringt “, stellt Maurice Beurskens, CEO von gurkerl.at das neue Familien-Programm vor. „ Bei ein bis zwei Einkäufen pro Woche sparen sich Familien im Monat zirka sechs Stunden Zeit, wenn man dafür etwa eine bis 1,5 Stunden pro Einkauf in stationären Supermärkten kalkuliert “, so Beurskens. Mit der gleichen Berechnungsweise ergibt sich, dass durch das exklusiv im Gürkchen Club etablierte Payback-System pro Monat bei nur einem Einkauf wöchentlich ab 100 Euro Bestellwert - was für werdende Eltern und junge Familien ein realistischer Bestellwert pro Wocheneinkauf ist - bereits 20 Euro in Credits auf dem Kundenkonto gutgeschrieben werden. Zusätzlich sparen alle Gürkchen Club Mitglieder mit den mehr als 60 exklusiv im Gürkchen Club erhältlichen Angeboten etwa 36 Euro monatlich.

Mit dem Gürkchen Club Make-A-Wish Österreich unterstützen

Mit dem Einkauf im Gürkchen Club tut man nicht nur seiner Familie und sich selbst Gutes, sondern kann auch Make-A-Wish Österreich bei der Erfüllung von Herzenswünschen schwerkranker Kinder und Jugendliche unterstützen. Bei jeder neuen Anmeldung im Gürkchen Club spendet gurkerl.at anlässlich des Launches des Gürkchen Clubs einen Euro an Make-A-Wish Österreich. Darüber hinaus spendet Österreichs innovativster Online-Supermarkt pro verkaufter Monatspackung Pampers einen Euro an Make-A-Wish Österreich. Kinder und Jugendliche sind ein besonders schützenswerter und sensibler Teil unserer Gesellschaft. Deshalb ist es gurkerl.at ein Anliegen, seinen Kund:innen niederschwellig die Möglichkeit zu geben, schwerkranke Kinder und Jugendliche in ihrem Genesungsprozess zu unterstützen.

