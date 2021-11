Continentale Assekuranz Service GmbH: EUROPA Ablebensversicherung - Jetzt Prämienguthaben für Paare sichern

Wien (ots) - Die moderne Ablebensversicherung der EUROPA reagiert flexibel und schnell auf die Unwägbarkeiten des Lebens. Und das zu einem fairen Preis. Vermittlern bietet sich bis Ende des Jahres noch ein zusätzlicher Beratungsvorteil: Für Paare ist der Online-Abschluss einer EUROPA Ablebensversicherung noch günstiger.

Schließen zwei Partner bis 31. Dezember 2021 über einen elektronisch generierten Antrag jeweils eine Ablebensversicherung bei der EUROPA ab, profitieren sie von der Paar-Aktion. Beide Verträge erhalten dann jeweils ein Prämienguthaben in Höhe von 25 Euro. Die Laufzeit der Verträge muss mindestens zwei Jahre betragen.

Vorsorge, die sich dem Leben anpasst

"Ob mit oder ohne Paar-Aktion, mit einer Ablebensversicherung der EUROPA sichern sich Kunden einen Todesfallschutz, der so flexibel ist wie das Leben selbst", sagt Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand der EUROPA Lebensversicherung. Denn die Versicherungssumme kann ohne eine erneute Gesundheitsprüfung um bis zu 50.000 Euro erhöht werden, wenn eines von 13 besonderen Ereignissen eintritt. Hierzu zählen etwa Heirat, die Geburt eines Kindes, Volljährigkeit, Immobilienkauf oder eine berufliche Veränderung.

Anpassung auch ohne besonderes Ereignis möglich

"Für den Fall, dass sich das Leben einmal nicht in Ereignissen, sondern ganz individuell ändert, hat die EUROPA ebenfalls Lösungen parat", so Dr. Hofmeier. So können die Kunden ihre Versicherungssumme bis zum 40. Lebensjahr einmalig auch ohne ein solches Ereignis aufstocken. Dies ist bis 50.000 Euro möglich. Im Standard-Tarif in den ersten drei Jahren, im Premium-Tarif in den ersten fünf Jahren.

Unkomplizierte Hilfe auch im Ernstfall

Nimmt das Leben eine tragische Wendung, bietet die EUROPA mit ihrer Ablebensversicherung zudem unkomplizierte finanzielle Hilfe. Mit der Zusatzleistung Krebs Plus wird dem Kunden bei den Diagnosen Krebs, Schlaganfall oder Herzinfarkt eine finanzielle Soforthilfe ausgezahlt. Diese entspricht 10 Prozent der vereinbarten Todesfallleistung, maximal 30.000 Euro. "Da schwere Erkrankungen allerdings nicht nach kleinen oder großen Geldbeuteln unterscheiden, bieten wir Krebs Plus sowohl im Standard- als auch im Premium-Tarif an", betont Dr. Helmut Hofmeier. "Damit unterscheiden wir uns von zahlreichen Mitbewerbern, die diesen wichtigen Zusatzschutz in der Regel nur in den teureren Tarifen anbieten."

Mehr zur EUROPA Ablebensversicherung und den Teilnahmebedingungen der Paar-Aktion finden Vermittler unter www.europa-versicherungen.at/produkte/risiko-leben/paar-aktion. Weitere speziell für sie aufbereitete Informationen gibt es unter https://makler.continentale.at.

Über die Continentale Assekuranz Service GmbH

Die Continentale Assekuranz Service GmbH bündelt seit 2011 die Aktivitäten des Continentale Versicherungsverbundes in Österreich. Mag. Gerfried Karner als Geschäftsführer und sein sechsköpfiges Team sind im Wiener Büro sowie in den Regionen persönlich für die Vermittler da. Seit 25 Jahren ist der Verbund mit seinen beiden Lebensversicherern in Österreich aktiv - und das erfolgreich. 1996 startete die Continentale hier als Wegbereiter für die Berufsunfähigkeitsvorsorge. In diesem Bereich ist sie weiterhin einer der Markt- und Innovationsführer. Außerdem zählt sie mit ihren Fondspolizzen zu den Vorreitern auf dem hiesigen Markt. Mit günstigen und zugleich leistungsstarken Tarifen gehört das Verbundunternehmen EUROPA zu den wichtigsten Anbietern von Ablebensversicherungen.

