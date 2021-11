Dun & Bradstreet-Studie: Die Firmenkonkurse in Österreich nehmen wieder zu!

Wien (OTS) - 4. November 2021: Von Januar bis September 2021 kam es in Österreich zu 1.122 Unternehmenskonkursen. Dies ist deutlich unter dem Vergleichswert vom ersten bis zum dritten Quartal von 2019 (1.849 Konkurse) und auch unter dem entsprechenden Wert von 2020 (1.318 Konkurse). Somit nahm in den ersten drei Quartalen 2021 die Zahl der Konkurse von protokollierten Unternehmen gegenüber der Vergleichsperiode im Vorjahr um 15 Prozent ab. Doch in den letzten beiden Quartalen des laufenden Jahres hat sich der seit dem Beginn der Coronakrise herrschende Trend einer Abnahme der Konkurszahlen umgekehrt. Die Zahl der Konkurse steigt aktuell stark an. Für das letzte Quartal 2021 geht Dun & Bradstreet von einer weiteren Zunahme aus: „Sowohl im zweiten wie auch im dritten Quartal dieses Jahres kam es zu einer deutlichen Zunahme der Konkurse“, sagt Macario Juan von Dun & Bradstreet Austria: „Wir erwarten für das vierte Quartal 2021 und auch für das kommende Jahr, dass die Konkurse weiterhin ansteigen.“



Vollständige Studie



